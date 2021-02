Romain Grosjean vervolgt zijn loopbaan in de Amerikaanse IndyCar Series. De voormalig Formule 1-coureur tekende woensdag een contract bij het team van Dale Coyne Racing.

De 34-jarige Grosjean reed sinds 2012 onafgebroken in de Formule 1 en sloot zijn loopbaan eind vorig jaar af bij Haas F1. De Fransman moest de laatste twee races van het seizoen aan zich voorbij laten gaan nadat hij brandwonden aan zijn hand had opgelopen bij een zware crash in Bahrein.

In de Verenigde Staten zal Grosjean alleen in actie komen op de stratencircuits en reguliere circuits. De razendsnelle ovals, waar onder meer de prestigieuze Indianapolis 500 op wordt verreden, laat hij schieten.

"Ik ben ontzettend blij met deze kans om in de Verenigde Staten te mogen racen", aldus Grosjean op de site van zijn nieuwe team. "Ik had verschillende opties, maar had voor mezelf al snel besloten dat ik graag in de IndyCar zou willen uitkomen, al ben ik nog niet klaar om te racen op ovals."

"IndyCar heeft een veel gelijkwaardiger speelveld dan wat ik tot dusver in mijn carrière heb meegemaakt. Het zal spannend worden om weer voor podiums en overwinningen te knokken."

Romain Grosjean eindigde zijn Formule 1-loopbaan met een zeer zwaar ongeval in Bahrein. Romain Grosjean eindigde zijn Formule 1-loopbaan met een zeer zwaar ongeval in Bahrein. Foto: Pro Shots

Grosjean pakte tien podiumplaatsen in F1

Grosjean kende een veelbelovende start van zijn Formule 1-loopbaan en stond in 2012 en 2013 bij het team van Lotus in totaal tien keer op het podium. In 2016 verkaste hij naar het nieuwe Haas F1 Team, waar hij nog slechts sporadisch in de punten reed.

Naast Grosjean moest eind vorig jaar ook zijn teamgenoot Kevin Magnussen vertrekken bij Haas. Het rijdersduo wordt bij de Amerikaanse renstal vervangen door de Duitser Mick Schumacher, de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, en de Rus Nikita Mazepin.

In de Verenigde Staten gaat Grosjean concurreren met onder meer Rinus van Kalmthout. De twintigjarige Hoofddorper begint dit jaar aan zijn tweede seizoen in de prestigieuze Amerikaanse raceklasse.

Het IndyCar-seizoen begint op 18 april in Alabama met een race op Barber Motorsports Park.