Het internationaal olympisch comité (IOC) heeft woensdag een eerste draaiboek voor de Olympische Spelen van Tokio gepubliceerd. Een flink aantal strenge regels moet ervoor zorgen dat het evenement komende zomer op veilige wijze kan plaatsvinden.

"We weten dat deze Spelen anders zullen zijn dan anders", zegt IOC-directeur Christophe Dubi. "Voor iedereen die bij de Spelen betrokken is, zullen er bepaalde voorwaarden en beperkingen gelden. Er wordt gevraagd om flexibiliteit en begrip."

Het eerste draaiboek (pdf) is specifiek voor sportbonden en officials. De komende dagen komen er ook zogenaamde 'playbooks' voor atleten en de pers. "Deze draaiboeken en regels zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat de Spelen veilig zullen zijn", aldus Dubi. "De gezondheid van iedereen die naar Tokio komt is onze prioriteit."

Sporters en andere betrokkenen zullen flink worden beperkt in hun bewegingsvrijheid. In het draaiboek voor de internationale sportbonden staat dat officials, juryleden en andere vertegenwoordigers zo min mogelijk contact moeten hebben met anderen en altijd 2 meter afstand moeten houden van een sporter. Bij andere contacten geldt 1 meter afstand.

Bij aankomst in Tokio moet een recent negatief testresultaat worden overlegd en volgt meteen een nieuwe test. Daarnaast moet de Japanse corona-app worden geïnstalleerd, moet worden gemeld met wie er de eerste veertien dagen direct contact is en mag openbaar vervoer alleen met speciale toestemming worden gebruikt. Mondkapjes zijn altijd verplicht, "behalve tijdens het slapen en eten".

Het IOC benadrukt nogmaals dat er geen vaccinatieplicht komt. Wel dringt de organisatie erop aan dat sporters en begeleiders die deelnemen aan de Spelen van Tokio "op het moment dat vaccins voor een breder publiek beschikbaar zijn" worden gevaccineerd tegen COVID-19. Ook voor mensen die gevaccineerd zijn, gelden alle strenge regels uit het draaiboek.

Besluit over publiek volgt later

Over het toelaten van fans en in welke mate zal volgens Dubi in de komende weken een beslissing genomen worden. Het organisatiecomité heeft al eerder gezegd dat er hoogstwaarschijnlijk een limiet komt op het aantal fans en dat er beperkingen komen voor toeschouwers van buiten Japan.

Duidelijk is al wel dat fans gevraagd zal worden niet te zingen of juichen. Klappen mag wel.

Japan doet het met zo'n 400.000 besmettingen en minder dan zesduizend coronagerelateerde sterfgevallen relatief goed, zeker voor een land met meer dan 126 miljoen inwoners. De laatste weken is de situatie echter verslechterd, vooral in Tokio. Volgens peilingen is een grote meerderheid van het Japanse volk tegen het doorgaan van de Spelen.

Het IOC, het organisatiecomité en de Japanse regering benadrukken echter al weken dat de Spelen gewoon zullen plaatsvinden van 23 juli tot en met 8 augustus 2021. "De vraag is niet óf de Spelen doorgaan, maar hóé", zei IOC-voorzitter Thomas Bach vorige week.

In april, na het houden van een aantal testevenementen in Tokio, zal het IOC met nieuwe versies van de draaiboeken komen.