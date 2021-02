Henk Grol zal eind deze maand niet meedoen aan de belangrijke Grand Slam in Tel Aviv. De judoka slaat het toernooi in Israël over om zich volop te focussen op de EK, die in april in Lissabon op het programma staan.

De Grand Slam in Tel Aviv is het voorlaatste van een reeks meetmomenten voor de verdeling van de olympische tickets. De Nederlandse judobond bepaalt aan de hand van de prestaties op die toernooien wie er komende zomer naar de Olympische Spelen in Tokio mogen.

De Masters in Doha waren in januari het vorige evenement waarbij de judoka's zich konden bewijzen. Zwaargewicht Grol deed daar wél mee en pakte brons. Na de Grand Slam in Tel Aviv zijn de EK van april het laatste olympische selectiemoment.

"In overleg met mijn coach heb ik besloten om mezelf na mijn bronzen medaille in Doha volledig op de EK in april te richten. Na twee weken goed herstellen staat er de komende periode een hard trainingsblok op het programma. Road to Tokyo, getting back in shape", schrijft Grol op Instagram.

Grol, die brons overhield aan de Olympische Spelen van 2008 en 2012, deed met zijn derde plek van vorige maand in Doha goede zaken. Roy Meyer, zijn grote concurrent voor het enige olympische ticket in de klasse boven 100 kilogram, werd namelijk al in de eerste ronde uitgeschakeld.

De Grand Slam in Tel Aviv wordt van 19 tot en met 21 februari gehouden. De EK judo in Portugal staan van 16 tot en met 18 april op het programma.