Rico Verhoeven bewees zaterdag met zijn toernooizege in Rotterdam andermaal dat hij de zwaargewichtdivisie van GLORY domineert. Zijn grote voorbeeld Peter Aerts geniet van Verhoevens prestaties, al maakt hij daarbij ook kanttekeningen.

"Ik vind het heel mooi dat we een Nederlandse wereldkampioen hebben", zegt Aerts. "Rico is een echte icoon voor de sport, hij gedraagt zich altijd netjes."

Verhoeven is al sinds 2014 wereldkampioen in het zwaargewicht, de koningsklasse van de kickbokssport. Hesdy Gerges en Tarik Khbabez mochten zaterdag proberen om 'The King of Kickboxing' te verslaan, maar Verhoeven won beide partijen in het viermanstoernooi zonder problemen.

Dat viermanstoernooi werd op het laatste moment door GLORY bedacht, omdat Verhoevens beoogde tegenstander in een titelgevecht, Jamal Ben Saddik, zich geblesseerd terugtrok. "Ik had hem liever tegen Ben Saddik zien vechten, dat is ook echt een grote sterke kerel", zegt Aerts.

"Sowieso zijn er nu maar weinig jongens die het Rico echt moeilijk kunnen maken. In mijn tijd had je tien of twaalf toppers in het zwaargewicht, nu zou ik er geen vijf op kunnen noemen."

Jonge Verhoeven wilde nog beter dan Aerts worden

De vijftigjarige Aerts maakte rond de millenniumwisseling furore in de K1. De Eindhovenaar was het jeugdidool van Verhoeven.

"Toen ik jong was, heb ik besloten dat ik het zo wilde gaan doen als Peter Aerts, maar dan op een nóg hoger niveau", vertelde de 31-jarige Verhoeven zaterdag na zijn overwinning in Ahoy. "Ik heb heel veel respect voor deze man, maar ik wilde de sport naar een next level brengen."

"Ik wil de lat graag héél hoog leggen voor de volgende generatie", zei Verhoeven. "Ik hoop dat er jonge kickboksers zijn die nu denken: weet je wat, ik wil het gaan doen zoals Rico het doet, maar dan nóg beter."

Aerts: 'Ik werkte als portier om de sport te kunnen betalen'

Verhoeven heeft de lat zo hoog gelegd door de sport veel professioneler te benaderen dan de generatie van Aerts kon doen. De huidige wereldkampioen bereidt zijn gevechten minutieus voor. Hij gaat drie tot vier maanden op een trainingskamp, houdt er een streng dieet op na, analyseert zijn tegenstander uitgebreid en past zijn strategie aan hen aan.

"In mijn tijd was er zeker in de beginjaren veel minder geld te verdienen", vertelt Aerts. "Ik ging op eigen kosten vier keer in de week naar Amsterdam om te trainen."

Een trainingskamp van een paar maanden was ondenkbaar. "Ik werkte als portier om het te kunnen betalen. Rico heeft nu een heel team om zich heen, dat alles voor hem regelt, hij hoeft alleen te trainen en te vechten. Ik moest alles helemaal zelf regelen."

"Pas later in mijn carrière was in Japan alles tot in de puntjes geregeld", vertelt Aerts. "Toen kreeg ik bijvoorbeeld medische verzorging van een dokter van Los Angeles Lakers."

Aerts ziet Verhoeven graag vaker voor knock-out gaan

Aerts keek zaterdag op internet naar de gevechten van Verhoeven. "Ik vond hem technisch erg goed vechten en hij was ook explosiever dan normaal. Hij was duidelijk de beste en heeft verdiend gewonnen."

Sinds Verhoeven in 2014 wereldkampioen werd, won hij slechts driemaal een gevecht met een knock-out. In de andere gevechten domineerde hij van begin tot einde, of gaf zijn tegenstander geblesseerd op.

"Iemand kansloos laten vind ik nog mooier dan een knock-out", zei Verhoeven daar zelf over. "Het is zo fijn als mijn tegenstander het gevoel heeft: ik heb alles geprobeerd, maar het lukt gewoon niet om Rico te raken. Dat vind ik hele mooie overwinningen. Mijn tegenstander heeft het hele gevecht de tijd gehad om alles te geven wat hij in zich heeft heeft. En het was niet genoeg."

Aerts: "Verhoeven heeft natuurlijk een superconditie en wint daardoor veel partijen. Maar ik zou graag zien dat hij vaker voor de knock-out zou gaan. Dat is uiteindelijk toch het spektakel dat mensen willen zien."