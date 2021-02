LeBron James heeft Los Angeles Lakers in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) aan een zege geholpen op Atlanta Hawks (99-107), maar de meeste aandacht ging uit naar vier fans die uit het stadion werden gezet na een woordenwisseling met de topbasketballer.

De scheidsrechters legden het spel met nog acht minuten te gaan in het vierde kwart even stil, waarna beveiligers de vier supporters, die aan de rand van het veld zaten, verzochten om te vertrekken uit de State Farm Arena in Atlanta.

Een van de fans vertelde in een video op haar sociale media dat "LeBron opeens wat zei tegen mijn man. Ik zag dat, stond op en zei: 'Praat niet tegen mijn man.' LeBron kijkt naar mij en zegt: 'Ga zitten.'" Volgens de vrouw zou de basketballer daarbij een scheldwoord hebben gebruikt.

James werd na de wedstrijd niet gevraagd naar die aantijging, maar hij zei wel dat hij het overdreven vond dat de fans moesten vertrekken. "Uiteindelijk ben ik blij dat er weer supporters in het stadion mogen zitten. Ik mis de interactie, die heb ik zelfs nodig. Ik zei wat, die man ook. Daarna bemoeiden anderen zich ermee. Van mij hadden ze niet weggestuurd hoeven worden. Misschien hadden ze iets te veel gedronken."

Momenteel laten negen van de dertig NBA-teams fans toe. Bij wedstrijden van Atlanta Hawks wordt 10 procent van de beschikbare capaciteit gebruikt, waardoor er maximaal zo'n zeventienhonderd supporters aanwezig mogen zijn.

James was tegen de Hawks goed voor 21 punten, zeven rebounds en negen assist. De Lakers boekten hun zestiende zege in 22 duels en staan vlak achter Los Angeles Clippers en Utah Jazz derde in de Western Conference.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om het moment te bekijken waarop de fans moeten vertrekken.