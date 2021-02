De Nederlandse Sportpers (NSP) heeft de oud-turnsters die vorig jaar hun ervaringen met de mishandeling van jonge kinderen in de turnhal hebben gedeeld in de media, maandag uitgeroepen tot Sportpersoonlijkheden van het Jaar 2020.

Petra Witjes en Stephanie Tijmes namen de oorkonde die bij de prijs hoort in ontvangst. De twee behoren tot de grote groep oud-turnsters die vorig jaar uit de school klapten over fysieke en mentale mishandeling door coaches.

Het leidde tot een onderzoek van de turnbond KNGU en de betreffende coaches werden op non-actief gesteld.

"Het is gek, deze prijs, maar de aandacht in de pers was ook hard nodig. We moeten de pers bedanken voor de inzet, de doortastendheid en de kritische blik", reageerde Witjes op de toekenning.

812 Turnsters en Jongkind krijgen sportjournalistieke jaarprijzen

Prijs bestaat sinds 2014

De NSP roept sinds 2014 jaarlijks de Sportpersoonlijkheid van het Jaar uit. Die titel is bedoeld voor sportmensen die niet alleen bijzondere prestaties leveren, maar tevens hun persoonlijkheid, hun sport, hun ervaringen of hun levensdoel goed in de media kunnen verwoorden.

De oud-turnsters komen in een rijtje met Arjen Robben (2014), Max Verstappen (2015), Sven Kramer (2016), Annemiek van Vleuten (2017), Robin van Persie (2018) en Estavana Polman (2019).

De NSP maakte maandag ook de andere winnaars van de sportjournalistieke prijzen van 2020 bekend. Normaal gesproken gebeurt dat tijdens een gala, maar dit jaar was dat anders vanwege de coronacrisis.

Kees Jongkind Sportjournalist van het Jaar

Kees Jongkind van de NOS werd uitgeroepen tot Sportjournalist van het Jaar. Hij was betrokken bij diverse afleveringen van Andere Tijden Sport en de documentaire Code Geel over de ploeg van Jumbo-Visma tijdens de Tour de France.

Formule 1-verslaggever Erik van Haren van De Telegraaf kreeg de prijs voor het grootste sportjournalistieke talent. De Glazen Bokaal, de onderscheiding voor de scoop van het jaar, ging naar Marco Knippen, die meerdere verhalen maakte over de misstanden in de turnwereld.

De sportfoto van het jaar was van de hand van Koen van Weel van het ANP. Hij fotografeerde Harrie Lavreysen kort nadat die op de WK baanwielrennen goud pakte op de keirin.