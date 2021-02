Juan Manuel Correa zal dit jaar zijn rentree als coureur maken. De 21-jarige Amerikaan, die anderhalf jaar geleden zwaargewond raakte bij een ongeluk tijdens een Formule 2-race op het circuit van Spa-Francorchamps, gaat in de Formule 3 rijden.

Correa, die in 2017 en 2018 al anderhalf jaar in de Formule 3 reed, is vastgelegd door ART Grand Prix. Het Franse team eindigde vorig jaar als derde bij de constructeurs.

"Ik ben vooral ontzettend blij dat ik terug ben na alles wat ik heb meegemaakt", zegt Correa maandag in een verklaring. "Dit wordt een overgangsjaar. Mijn droom is nog steeds om de Formule 1 te halen. Dit is de eerste stap van mijn comeback."

De geboren Ecuadoraan kwam op 31 augustus 2019 tijdens de Formule 2-race in België hard in botsing met Anthoine Hubert, die vlak daarvoor al in de vangrail was gereden. Het leven van de Fransman kon niet meer gered worden, terwijl Correa bij het ongeluk beide benen brak en geblesseerd raakte aan zijn ruggengraat.

Correa, die volgens een onderzoek van de internationale autosportbond FIA geen schuld aan het ongeluk had, lag na de crash twee weken in coma en moest meerdere operaties ondergaan, maar hij is inmiddels voldoende hersteld om weer te kunnen racen.

"Juan Manuel is sinds zijn ongeluk altijd blijven vechten en dromen over racen op het hoogste niveau", aldus teambaas Sébastien Philippe van ART Grand Prix. "Wij zijn trots dat we hem deze kans kunnen geven. Hij heeft veel talent en we willen hem helpen om zijn carrière te herstarten."