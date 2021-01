Jorden van Foreest heeft zondag verrassend als eerste Nederlander sinds 1985 het Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee gewonnen. De 21-jarige Nederlander was in een barrage te sterk voor zijn vijf jaar oudere landgenoot Anish Giri.

Giri ging na de twaalfde speelronde alleen aan kop, maar hij speelde in zijn slotpartij remise tegen de Spanjaard David Antón Guijarro. Van Foreest won in de laatste speelronde wel van de Zweed Nils Grandelius en kwam net als Giri op 8,5 punten.

Hierdoor moest een barrage het 83e Tata Steel-toernooi beslissen. In twee blitzpartijen speelden de Nederlanders remise, waardoor een zogenoemde armageddonpartij voor de beslissing moest zorgen.

Ook die partij eindigde in remise. Dat betekende dat de winst naar Van Foreest ging, omdat hij met zwart een minuut minder bedenktijd dan Giri had.

Van Foreest is de opvolger van Jan Timman, die in 1985 als laatste Nederlander het prestigieuze toernooi in Wijk aan Zee - dat toen nog het Hoogovens Schaaktoernooi heette - op zijn naam schreef.

Anish Giri verloor na een barrage van Jorden van Foreest. Foto: ANP

Giri eindigt voor vierde keer als tweede

Twee jaar geleden mocht Van Foreest voor het eerst meedoen in de A-groep van het Tata Steel-toernooi en eindigde hij als voorlaatste. Een jaar later werd hij knap vierde.

De jonge Nederlander begon het toernooi als nummer 66 van de wereld, maar zal door zijn resultaten de top veertig binnenkomen.

Giri moest al voor de vierde keer genoegen nemen met de tweede plaats in Wijk aan Zee. In 2018 greep hij ook net naast de overwinning toen hij in een barrage verloor van Magnus Carlsen, de huidige wereldkampioen.

Het Tata Steel Chess Tournament was het tweede grote internationale schaaktoernooi sinds de coronacrisis. De 83e editie vond coronaproof plaats en alleen de veertien topschakers in de Masters deden mee. Bezoekers waren niet toegestaan in De Moriaan.