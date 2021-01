Menno Vloon en Femke Pluim hebben zondag de Nederlandse records indoor bij het polsstokhoogspringen verbeterd. Ze zijn dit weekend de derde en vierde Nederlandse atleet met een nationaal record.

Vloon reikte bij de meeting uit de World Indoor Tour in Düsseldorf tot een hoogte van 5,81 meter. Daarmee kwam hij 6 centimeter hoger dan het oude record van 5,75 meter, dat op naam stond van Rens Blom (neergezet in 2003) en Rutger Koppelaar (2020).

Voor Vloon, die zich ook voor de EK indoor van maart in Polen plaatste, is het zijn tweede Nederlands record. De Zaankanter bezit ook het record in de buitenlucht met 5,85. Hij ging in Düsseldorf in zijn derde poging over 5,81 en probeerde het nog op 5,86. Na twee mislukte pogingen staakte hij de strijd.

Bij de Perche en Or, een wedstrijd voor polsstokhoogspringers in de Franse stad Tourcoing, ging Pluim over 4,52 meter. Dat was 1 centimeter hoger dan twee weken geleden in Bordeaux, toen ze het Nederlands record ook al verbeterde.

Pluim heeft met 4,55 meter ook het Nederlands record in de buitenlucht op haar naam staan. Voor een EK-ticket moet ze over 4,61 meter gaan. Ze liet na haar sprong over 4,52 in Tourcoing de lat ook op 4,61 leggen, maar kwam daar niet overheen.

Zaterdag verpulverde Femke Bol in Wenen op de 400 meter met 50,96 al het 23 jaar oude record van Ester Goossens (51,82). Lieke Klaver snelde in datzelfde Wenen naar 23,17 op de 200 meter, waarmee ze Els Vader (23,34) na 33 jaar uit de boeken liep.

Visser de beste op 60 meter horden

Nadine Visser won zondag in Düsseldorf de 60 meter horden. De regerend Europees kampioene klokte precies 8 seconden en daarmee was ze langzamer dan de 7,96 waarmee ze vrijdag derde werd in Karlsruhe en zich verzekerde van een startbewijs voor de EK indoor.

Zoë Sedney eindigde in Düsseldorf kort achter Visser als derde in 8,04 en daarmee kwalificeerde de negentienjarige atlete zich ook voor de EK indoor.

Churandy Martina liep de 60 meter. De sprinter eindigde in zijn serie als laatste in 6,89, ruim boven de EK-limiet van 6,66. Jamile Samuel haalde wel de finale van de 60 meter. Ze finishte daarin als zesde en laatste in 7,34. Ook die tijd was niet goed genoeg voor een ticket naar Torun.