Rico Verhoeven keek zaterdag terug op een "zakelijke overwinning" op het viermanstoernooi van GLORY. De wereldkampioen in het zwaargewicht gaat de komende periode eerst genieten van projecten buiten de ring.

Tijdens de interviews na afloop van het zwaargewichttoernooi in Ahoy kauwde Verhoeven op een grote reep chocola. "Wat heb ik dit gemist", zegt hij. "Net als de spaghetti carbonara van mijn moeder. Die is héérlijk, maar niet super gezond."

In het trainingskamp dat Verhoeven afwerkte in de aanloop naar het zwaargewichttoernooi was er geen plaats voor chocola of spaghetti. "Dat was maandenlang een streng dieet en elke dag keihard trainen. Want als ik in de ring sta, wil ik geen excuses hebben."

"Dan wil ik tegen mezelf kunnen zeggen dat ik er alles aan gedaan heb. En niet: had ik maar iets gezonder gegeten. Nee, ik doe er echt alles voor om zo goed mogelijk in de ring te staan."

Die opofferingen leverden Verhoeven zaterdag een overtuigende toernooiwinst op. In de halve finale rekende hij overtuigend in drie rondes af met Hesdy Gerges en in de finale moest Tarik Khbabez na één ronde opgeven, nadat hij zijn hand had stukgeslagen op de elleboog van Verhoeven.

373 Verhoeven na verbroedering met Gerges: 'Geen poppenkast'

Verhoeven en Gerges tonen wederzijds respect

Het duel met Gerges verliep opvallend sportief, nadat de twee rivalen vooraf voor spetterende persconferenties hadden gezorgd. Na het gevecht knuffelden Verhoeven en Gerges uitgebreid in de ring, waarbij Gerges onder meer zei: "Ik vind je een toffe gozer. Je bent gewoon de allerbeste."

Toch ontkende Verhoeven dat de eerdere ruzie in scène gezet zou zijn. "In het verleden zijn dingen gezegd over en weer en dat meenden we toen ook. Het was geen poppenkast."

"Dat heeft het een leuke hype opgeleverd. Maar uiteindelijk zijn we gewoon sportmensen, die respect voor elkaar hebben. Ik doe mijn petje af voor hem, omdat hij tien dagen van tevoren dit gevecht heeft aangenomen. Nu is het klaar, ik gun hem het allerbeste."

285 Terugblik: 'Niveauverschil tussen Verhoeven en Gerges was groot'

Verhoeven vindt zakelijke zege mooier dan knock-out

Hoewel Verhoeven het hele gevecht tegen Gerges domineerde, zette hij nooit aan voor een knock-out. "Tijdens een gevecht ben ik altijd aan het denken. Nu wist ik dat er een tweede gevecht kwam. Dan kun je beter niet het risico nemen dat je bijvoorbeeld met je scheen tegen een knie trapt, want daar heb je in de finale misschien nog last van."

Verhoeven sprak dan ook van een "zakelijke overwinning" op Gerges. "Maar dat vind ik nog mooier dan winnen met een knock-out. Hesdy heeft nu drie keer drie minuten de kans gekregen om alles te geven wat hij had. Hij heeft alles kunnen proberen en dat was niet genoeg, dat geeft mij een heel goed gevoel."

Verhoeven bezig met 'toffe dingen' buiten de ring

Na het viermanstoernooi kan Verhoeven zich naast lekker eten op andere activiteiten gaan richten. "Ik ben met een heleboel leuke dingen bezig, maar daar kan ik verder helaas niets over zeggen."

"Maar iedereen weet wel waar mijn ambities naast het kickboksen liggen", doelde Verhoeven op zijn acteerwerk. "Er komen echt hele toffe dingen aan, jullie gaan het vanzelf zien."

Het lijkt daarom nog wel even te kunnen duren tot Verhoeven weer de ring in stapt. De laatste jaren vocht hij vaak slechts een of twee wedstrijden per jaar. "Ik heb geen idee hoe de toekomst eruitziet, ik zie wel waar GLORY mee komt."