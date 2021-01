Tarik Khbabez moest zaterdag met een hevig gezwollen hand de strijd staken tegen Rico Verhoeven in de finale van het zwaargewichttoernooi. De kickbokser hoopt na het voltooien van zijn brandweeropleiding op een nieuwe kans tegen de wereldkampioen.

"Ik kon met mijn rechterhand geen vuist meer maken", vertelde Khbabez na het gevecht in Ahoy. "Ik ben er drie maanden geleden aan geopereerd en nu kwam de pijn weer terug. Ik vrees dat ik opnieuw geopereerd moet worden."

De blessure ontstond toen Khbabez zijn tegenstander probeerde te raken met een uppercut, maar Verhoeven wist die te blokken met zijn elleboog. "Mijn hand klapte helemaal dubbel. Daarna was ik alleen maar met de pijn in mijn hand bezig en kon ik niet goed op het gevecht focussen", zei de Haagse Marokkaan.

"Dan kun je beter stoppen, want met één hand heeft het geen zin om tegen Verhoeven te gaan vechten."

285 Terugblik: 'Niveauverschil tussen Verhoeven en Gerges was groot'

Khbabez moest diep gaan in halve finale tegen Rigters

De 28-jarige Khbabez maakte zaterdag zijn debuut voor GLORY. In de halve finale van het zwaargewichttoernooi rekende hij in een slopend gevecht af met Levi Rigters. Khbabez moest enkele knietjes en rake trappen op het hoofd incasseren, maar won de partij nipt op punten.

Verhoeven hoefde in zijn halve finale tegen Gerges veel minder diep te gaan. Toch wist Khbabez in de beginfase van de finale het de wereldkampioen lastig te maken en achteruit te dringen.

"Ik heb wel respect voor Rico. Maar ik had graag de partij af willen maken. Ik had me echt willen testen op ik op zijn niveau zou zitten", zei Khbabez. "Hij is de king, dat wil ik ook worden."

373 Verhoeven na verbroedering met Gerges: 'Het was geen poppenkast'

Dinsdag heeft Khbabez belangrijk examen

Maar de komende maanden geeft hij zijn brandweeropleiding voorrang. "Maandag moet ik gelijk weer naar school en dinsdag heb ik een examen over levensreddende handelingen. Reanimatie en het stoppen van slagaderlijke bloedingen, dat soort dingen", vertelde de kickbokser.

"Ik heb de brandweer van kinds af aan leuk gevonden. In principe heb ik het niet nodig qua inkomen, want ik kan rondkomen met het kickboksen. Maar ik vind het gewoon leuk om iets te doen voor de maatschappij."

Eind mei hoopt Khbabez zijn opleiding af te ronden. "Tot die tijd neem ik geen partijen meer aan en ga ik me focussen op het halen van mijn diploma. Als ik dat straks heb, wordt het een stuk makkelijker om vrij te krijgen. Nu moest ik op de donderdag en vrijdag voor het gevecht nog naar school."

De brandweerman in spé hoopt het in de toekomst opnieuw tegen Verhoeven op te kunnen nemen. "En als er dan niet zo'n zware halve finale voor zit, dan maak ik 100 procent zeker meer kans om te winnen."