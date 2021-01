Rico Verhoeven heeft zaterdag genoten van het viermanstoernooi op GLORY 77 in Ahoy. De wereldkampioen zwaargewicht won de prestigegevechten van Hesdy Gerges en Tarik Khbabez zonder daar écht diep voor te hoeven gaan.

Verhoeven was in de halve finale duidelijk de betere tegen Gerges en won op punten. Later op de avond had hij ook tegen Khbabez de overhand. De Marokkaan gaf na de openingsronde op vanwege een pijnlijke hand.

"Hesdy deed iets totaal anders dan ik verwachtte. Hij bleef maar bewegen. Tarik kwam echt om te vechten, waardoor het voor mij iets makkelijker was om door te komen", zei Verhoeven in een korte terugblik op het toernooi.

"Het was niet makkelijk om me weer op te laden voor het laatste gevecht, maar het was mooi. Ik heb ervan genoten. Dit voeg ik allemaal weer toe aan mijn erfenis. Ik blijf het zeggen: de lat ligt zó hoog voor de volgende generatie. Ik wil dat ze zeggen: ik wil als Rico worden, maar dan nóg beter."

Rico Verhoeven was duidelijk beter dan Hesdy Gerges in een gevecht waar het meest naar werd uitgekeken. Foto: ANP

Verhoeven niet onder indruk van woorden Pereira

Verhoeven werd zaterdag uitgedaagd door de Braziliaan Alex Pereira, die de wereldtitel in het lichtzwaargewicht pakte en de kampioensgordel in het middengewicht ook al in bezit heeft. De Nederlander is daar echter niet van onder de indruk.

"Er zijn zoveel mensen die me uitdagen en tegen me willen vechten", haalde hij zijn schouders op. "Alex kan zijn gevecht vanavond (hij nam het op tegen de Rus Artem Vakhitov, red.) beter terugkijken, want hij heeft nog een hele lange weg te gaan."

Tot slot maakte Verhoeven van de gelegenheid gebruik om de mensen thuis toe te spreken. "We gaan door zware tijden. Er is veel aan de hand, maar ik hoop dat jullie vanavond genoten hebben. We hebben er met zijn allen een mooie show van gemaakt."