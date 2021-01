Wie neemt het in de finale op tegen Verhoeven? Dat kan de 25-jarige Levi Rigters of de 28-jarige Tarik Khbabez zijn. Rigters maakte vorige maand zijn GLORY-debuut en wordt gezien als een van de grootste talenten uit de kickbokssport. Ook de 28-jarige Khababez is een nieuweling in het GLORY-circuit. De in Den Haag woonachtige Khbabez kwam eind vorig jaar over van de bond ONE Championship, die vooral in Azië groot is.