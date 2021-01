Wat moet je weten? Het gevecht zal gaan over drie rondes van drie minuten en de vijf juryleden zullen hun punten uitdelen. Dit gaat via het '10 point must system' en dat betekent dat de winnaar van iedere ronde in principe een score van 10-9 in zijn krijgt. Als er iemand naar de grond gaat bij een knockdown, gaat er nog een puntje af: 10-8.