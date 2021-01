Rico Verhoeven heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het viermanstoernooi op GLORY 77. De wereldkampioen zwaargewicht was na drie rondes te sterk voor zijn rivaal Hesdy Gerges.

In de finale neemt Verhoeven het later op zaterdagavond op tegen Tarik Khbabez. Die was in een slopend gevecht nipt te sterk voor Levi Rigters.

Verhoeven domineerde het hele gevecht tegen Gerges en dwong zijn opponent steeds naar de hoek. De Brabander slaagde er niet in om de Amsterdammer naar de grond te werken, maar aan het einde van de derde ronde wees de jury Verhoeven unaniem als winnaar aan.

Het is na 2011 en 2012 de derde keer dat Verhoeven weet te winnen van Gerges. De twee zwaargewichten kregen het in december 2019 met elkaar aan de stok tijdens een persconferentie, wat de aanleiding vormde voor het derde gevecht.

Het gevecht zaterdag verliep opvallend sportief. Verhoeven en Gerges knuffelden elkaar na afloop uitgebreid en bedankten elkaar voor het gevecht.

Groenhart verliest titelgevecht na pijnlijke val op zijn rug

Behalve het zwaargewichttoernooi zijn er ook drie wereldtitelgevechten in Rotterdam. Murthel Groenhart had bij een zege op Cédric Doumbé naast Verhoeven de tweede Nederlandse wereldkampioen kunnen worden.

Weltergewicht Groenhart viel na een mislukte trap echter ongelukkig buiten de ring op zijn rug. De Amsterdammer kon na een blessurebehandeling nog doorvechten, maar incasseerde even later de knock-out van de Fransman.

In het eerste titelgevecht was de Amerikaanse Tiffany van Soest te sterk voor de Braziliaanse Aline Pereira, waardoor ze de kampioensriem in het superbantamgewicht behield.