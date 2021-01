Lieke Klaver heeft zaterdag het 33 jaar oude Nederlands record op de 200 meter verbeterd. De 22-jarige atlete uit Enkhuizen snelde bij de indoorwedstrijden in Wenen naar 23,17 seconden.

Daarmee liep ze het oude record van Els Vader uit de boeken. Vader kwam in 1988 in het Franse Liévin tot een tijd van 23,34. Femke Bol kwam op de 200 meter met 23,52 ook dicht in de buurt van het record van Vader.

Eerder op zaterdag liep Klaver ook al een Nederlands record op de 400 meter indoor. Ze dook met 51,48 onder het 22 jaar oude record van Ester Goossens (51,82), maar zag een serie later Bol dat record op 50,96 zetten.

Klaver was vorig jaar met 22,66 de snelste vrouw van Europa op de 200 meter in de buitenlucht. De 200 meter is indoor echter geen hoofdnummer meer. De sprintafstand ontbreekt ook op het programma van de internationale kampioenschappen.

Zowel Klaver als Bol maakt deel uit van de estafetteploeg op de 4x400 meter, die zich heeft gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Tokio. Beide vrouwen hebben zich geplaatst voor de EK indoor begin maart in het Poolse Torun.

Ook Van Gool, Bouju en Kupers naar EK

Ook Joris van Gool, Raphael Bouju en Thijmen Kupers plaatsten zich zaterdag voor de EK indoor. Nederlands kampioen Van Gool (6,62) en de pas achttienjarige Boujo (6,65) kwalificeerden zich in Gent op de 60 meter door onder de limiet van 6,66 te blijven.

De ervaren Kupers kan zich opmaken voor zijn vijfde EK indoor. De middenafstandspecialist plaatste zich voor de titelstrijd op de 800 meter door in Wenen met 1.47,52 ruim onder de limiet van 1.49,00 te blijven.