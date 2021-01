Femke Bol heeft zaterdag bij de indoorwedstrijden in Wenen het Nederlands record op de 400 meter fors verbeterd. De twintigjarige atlete kwam tot een tijd van 50,96 seconden en dook daarmee bijna een seconde onder de oude toptijd.

Het record stond al 23 jaar op naam van Ester Goossens, die in 1998 een tijd van 51,82 neerzette bij de Europese indoorkampioenschappen in Valencia. Met haar Nederlands record nam Bol tevens een flinke hap van haar persoonlijke indoorrecord op de 400 meter. Dat stond sinds februari vorig jaar op 52,47, gelopen in Metz.

Bol trekt met haar Nederlands record haar uitstekende vorm van de laatste maanden door. De jonge Amersfoortse is sinds juli vorig jaar ook op de 400 meter horden de houdster van het Nederlands record, met een tijd van 53,79. Dat was tevens de snelste mondiale tijd van het jaar.

Door haar prestaties werd Bol eind november genomineerd voor de titel wereldatlete van het jaar, maar in tegenstelling tot Sifan Hassan haalde ze de shortlist niet.

Opvallend genoeg liep Lieke Klaver in Wenen een serie eerder dan Bol ook sneller dan de oude toptijd van Goossens. Met 51,48 mocht ze zich even houdster van het Nederlands record noemen, tot Bol daar nog eens een halve seconde onder dook.

Bol en Klaver plaatsten zich met hun toptijden allebei voor de EK indoor, die begin maart op het programma staat in het Poolse Torun.