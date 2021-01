Bokslegende Manny Pacquiao is zijn wereldtitel in het weltergewicht bij boksbond WBA kwijtgeraakt. De 42-jarige Filipijn (rechts op de foto) is te lang niet in actie gekomen.

Pacquiao veroverde de wereldtitel in juli 2019 door de Amerikaan Keith Thurman te verslaan. Op veertigjarige leeftijd werd de Filipijn toen de oudste bokskampioen ooit in het weltergewicht, maar sindsdien is hij niet meer in actie gekomen.

De reglementen schrijven voor dat een kampioen binnen achttien maanden zijn gordel moet verdedigen. Aangezien die tijd nu verstreken is, kan de WBA naar eigen zeggen niet anders dan Pacquiao tot "kampioen in reces" te benoemen. De Cubaan Yordenis Ugas werd gepromoveerd tot 'superkampioen' in het weltergewicht.

De 42-jarige Pacquiao behoort tot de beste en succesvolste boksers aller tijden. Hij is de enige die in acht verschillende gewichtsklassen wereldtitels vergaarde. De bokslegende hield zich de afgelopen maanden vooral bezig met de bestrijding van het coronavirus in zijn land, waar hij senator is.

Ondanks zijn lange absentie is Pacquiao van plan om dit jaar terug te keren in de ring. Al maanden wordt gesproken over een partij tegen de Ierse MMA-vechter Conor McGregor, met als doel geld op te halen voor de slachtoffers van de coronapandemie.