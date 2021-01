Al bij de weging voor het gevecht tussen Murthel Groenhart en Cédric Doumbé dreigde de situatie vrijdag uit de hand te lopen. De twee kickboksers hebben al 3,5 jaar een hekel aan elkaar en strijden zaterdag om de wereldtitel in het weltergewicht van GLORY.

Titelhouder Doumbé trok op de weegschaal zijn trainingsjack uit en gooide dat tegen het hoofd van Groenhart. Op het gele shirt dat de Fransman onder zijn jack droeg, was de tekst Pray for Murthel (bid voor Murthel, red.) te lezen. Personeel van GLORY moest beide kemphanen op het podium uit elkaar houden.

"De oude Murthel had iedereen aan de kant geschopt om hem te pakken te krijgen. Maar nu bleef ik rustig", zei Groenhart kort na het incident tegen NU.nl.

De Amsterdammer wil zich niet laten intimideren door zijn rivaal. "Hij probeert met dit soort acties in mijn hoofd te komen. Het zegt heel veel over hem dat hij hier met dingen naar mij gaat gooien."

Doumbé: 'Zelfs al het GLORY-personeel hoopt dat ik win'

Eerder deze week vertelde Doumbé dat zijn afkeer van Groenhart ontstond bij een evenement in Parijs in 2017. De Nederlander won daar van Harut Grigorian door de Armeen neer te slaan nadat die hem de rug had toegekeerd.

"Hoe kun je nou iemand van achteren aanvallen?", vroeg Doumbé zich hardop af. "Murthel is geen vechter, maar een lafaard."

"Het was niet de eerste keer dat hij zoiets deed. Eerder sloeg hij Karim Ghajji en Yoann Kongolo al eens na de bel. Maar sinds dat moment in Parijs haat ik hem echt."

Volgens Doumbé is hij niet de enige die er zo over denkt. "Niemand mag hem, echt niemand. Zelfs al het personeel van GLORY hoopt dat ik win."

De 28-jarige Doumbé won zijn laatste zes gevechten bij GLORY. Foto: GLORY

Groenhart: 'Doumbé wil graag een showtje maken'

Groenhart hield zich afzijdig van de trashtalk van zijn tegenstander, van wie hij de naam niet wilde uitspreken. "Maar ik vind hem geen fijn persoon."

"Kijk, als ik hier nu samen met hem zou zijn, dan zouden we gewoon een praatje maken. Hij groet me altijd op een normale manier als ik hem zie", liet Groenhart weten. "Maar als er camera's bij zijn, dan is hij opeens een heel ander persoon en gaat hij een showtje maken. Daar houd ik niet van. Hij is niet echt, hij is nep."

Ook op sociale media voert Doumbé al jarenlang een strijd met zijn aanstaande tegenstander. De 34-jarige Groenhart denkt dat de Fransman dat uit angst doet. "Hij weet dat ik zijn kryptonite ben. Daarom heeft hij een hekel aan mij."

Groenhart versloeg Doumbé in 2017 al eens, waardoor hij de wereldtitel van zijn rivaal afpakte. Doumbé heroverde de kampioensriem in 2019 en verdedigde zijn titel sindsdien driemaal met succes.

Het duel tussen Groenhart en Doumbé is onderdeel van GLORY 77, waar zaterdag ook Rico Verhoeven in actie komt. Het titelgevecht in het weltergewicht begint naar verwachting rond 22.00 uur.