Nadine Visser is haar indoorseizoen vrijdag begonnen met de derde plek op de 60 meter horden in Karlsruhe. De regerend Europees kampioene voldeed in de series al aan de limiet voor de EK indoor.

De 25-jarige Visser snelde in de finale naar een tijd van 7,96 seconden. Daarmee moest ze de Finse Nooralotta Neziti (7,92) en de Nigeriaanse Tobi Amusan (7,94) voor zich dulden.

Eerder op de avond kwam Visser in de series tot 7,98. Met die tijd dook de Noord-Hollandse zeven honderdsten onder de limiet voor de EK indoor, van 5 tot en met 7 maart in het Poolse Torun.

Visser veroverde in 2019 goud op de 60 meter horden bij de EK indoor in Glasgow. Een jaar eerder pakte ze op hetzelfde nummer brons bij de WK indoor in Birmingham.

Op de 60 meter bleef Jamile Samuel met 7,41 elf honderdsten boven de EK-limiet. Bij de mannen kwam Koen Smet met 7,90 twintig honderdsten tekort voor een ticket. Beide atleten misten in Karlsruhe de finale.

Jip Vastenburg verbeterde op de 3.000 meter haar persoonlijk record in 8.52,76 en eindigde als zesde. Ze had zich al geplaatst voor de EK indoor. De winst op de 3 kilometer ging in 8.41,98 naar de Keniaanse Beatrice Chepkoech.