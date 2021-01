Rico Verhoeven zal zaterdagavond zeker niet als een dolle stier aan het gevecht tegen Hesdy Gerges beginnen. De wereldkampioen in het zwaargewicht zal zijn tactiek wel iets aanpassen, nu hij voor het eerst sinds 2013 aan een toernooi in plaats van een titelgevecht deelneemt.

"Winnen van Gerges met een knock-out in de eerste ronde zou superfijn zijn, maar dat ga ik niet forceren", zegt Verhoeven tegen NU.nl.

De wereldkampioen neemt het in de halve finales op tegen Gerges, waarna hij ruim een uur later in de finale tegenover de winnaar van het duel tussen Levi Rigters en Tarik Khbabez staat. Hoe korter de halve finale duurt, des te frisser staat Verhoeven (of Gerges) in de finale.

"Het liefst beslis je de halve finale al voor de derde ronde", beaamt Verhoeven. "Maar we gaan er gewoon van uit dat het twee hele zware partijen worden. Daar zijn we op voorbereid."

Verhoeven vocht slechts tweemaal in GLORY-toernooi

In zijn lange carrière bij GLORY vocht Verhoeven slechts tweemaal eerder in een toernooi. Op Oudjaarsdag in 2012 verloor hij op GLORY 4 van Semmy Schilt in de kwartfinales van een zwaargewichttoernooi met zestien deelnemers in Tokio. In 2013 won de Brabander op GLORY 11 een viermanstoernooi in Chicago.

GLORY 77, het toernooi van zaterdag in Rotterdam, werd in allerijl georganiseerd, nadat Verhoevens beoogde tegenstander in een titelgevecht, Jamal Ben Saddik, zich vorige week geblesseerd terugtrok.

"We veranderen onze aanpak een klein beetje", kondigt Dennis Krauweel, de trainer van Verhoeven, aan. "Een titelgevecht gaat over vijf rondes, maar tegen Gerges vecht Rico drie rondes. Bij zo'n kortere partij begin je feller aan de wedstrijd. Je moet meteen bij de les zijn."

'Van een intelligente vechter maak je geen dolle stier'

Verhoeven staat erom bekend dat hij zijn titelgevechten strategisch aanpakt en dat hij vaak profiteert van zijn superieure conditie. Van de tien keer dat hij om de wereldtitel vocht, duurde de partij zesmaal tot het einde van de vijfde ronde.

Ook Krauweel hoopt dat de halve finale zaterdagavond voortijdig in het voordeel van Verhoeven zal worden beslist. "Maar van een intelligente vechter als Rico ga je niet in één keer een dolle stier maken."

"Dat heeft ook geen zin, want als je als een dolle stier de ring instapt, win je op dit niveau weinig wedstrijden. Maar dat wil niet zeggen dat de partij al snel beslist kan worden."

GLORY 77 begint zaterdag om 19.00 uur. Verhoeven en Gerges zullen naar verwachting rond 21.00 uur de ring betreden.