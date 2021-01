Schaker Anish Giri heeft wereldkampioen Magnus Carlsen vrijdag in de elfde ronde van het Tata Steel Chess Tournament op remise gehouden. De Nederlander pakte met zwart een half punt tegen de Noor en blijft aan de leiding in Wijk aan Zee.

De 26-jarige Giri staat dankzij de remise tegen Carlsen op 7,5 punten. Hij heeft een half punt voorsprong op de Amerikaanse titelverdediger Fabiano Caruana, de Iraniër Alireza Firouzja en zijn landgenoot Jorden van Foreest, die vrijdag Pentala Harikrishan uit India versloeg.

Carlsen, die het Tata Steel Chess Tournament al zeven keer won, heeft anderhalf punt minder dan Giri en kan een achtste titel inmiddels wel vergeten.

Er zijn nog twee ronden te gaan in Wijk aan Zee. Giri treft zaterdag Firouzja en sluit het toernooi zondag af tegen de Spanjaard David Antón Guijarro. Mocht hij zijn leidende positie behouden, dan wordt hij de eerste Nederlandse winnaar van het prestigieuze toernooi sinds Jan Timman in 1985.

Het Tata Steel Chess Tournament is het tweede grote internationale schaaktoernooi sinds de coronacrisis. De 83e editie vindt coronaproof plaats en alleen de veertien topschakers doen mee. Bezoekers zijn niet toegestaan in De Moriaan in Wijk aan Zee.