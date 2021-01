Voor Rico Verhoeven is het viermanstoernooi van zaterdagavond minstens zo belangrijk als een gevecht om de wereldtitel. "Mijn reputatie staat op het spel", aldus de kickbokser.

Verhoeven zou aanvankelijk op GLORY 77 zijn wereldtitel in het zwaargewicht verdedigen tegen Jamal Ben Saddik, maar de Belg moest zich anderhalve week geleden afmelden met een hernia. Als alternatief organiseert de kickboksbond een zwaargewichttoernooi.

Daarin neemt Verhoeven het in de halve finale op tegen zijn rivaal Hesdy Gerges. De winnaar staat in de finale tegen Levi Rigters of Tarik Khbabez, twee veelbelovende nieuwelingen bij GLORY.

"Dit is een cadeautje voor de fans. In plaats van dat ze me één keer zien vechten, gaan ze me nu twee keer in actie zien", zei Verhoeven, vooruitlopend op een zege op underdog Gerges.

'Mensen zagen tegen Badr dat ik ook een mens ben'

Verhoeven baalt van de afzegging van Ben Saddik, want de 31-jarige Brabander had voor de tiende keer met succes zijn titel kunnen verdedigen. "Maar nu staat mijn reputatie op het spel. Die weegt voor mij net zo zwaar als mijn kampioensriem."

"Ik train elke dag hard om de beste te zijn en de beste te blijven, daar zet ik alles voor opzij. Dus het maakt weinig uit of mijn titel op het spel staat."

Overigens heeft Verhoeven niet het gevoel dat zijn reputatie een deukje heeft opgelopen in zijn laatste gevecht. In december 2019 sloeg Badr Hari hem tweemaal voor acht seconden naar de grond, waarna Verhoeven toch won door een blessure van zijn opponent.

"Mensen hebben gezien dat ik ook een mens ben", aldus de wereldkampioen. "Dat waren ze misschien een beetje vergeten na al die jaren, doordat ik al die partijen dominant heb gewonnen. Maar ik ben nog steeds de beste."

370 Gerges: 'Ik ga de ring in om oorlog te voeren'

Adegbuyi bedankte voor gevecht met Verhoeven

Toen Ben Saddik zich afmeldde, probeerde GLORY eerst een vervangend titelgevecht te organiseren. Benjamin Adegbuyi, die vorige maand Hari versloeg, was de meest voor de hand liggende kandidaat. Maar de Roemeense trainingspartner van Verhoeven bedankte voor de eer, omdat hij niet met een korte voorbereiding een titelgevecht wilde aangaan.

Daarna polste GLORY nieuwkomers Rigters en Khbabez voor een titelgevecht met Verhoeven. Beiden hapten toe, maar er kwam geen overeenkomst. "Je kunt niet zomaar bij GLORY binnenkomen en zeggen: 'Yo, ik wil voor de titel vechten.' Je moet eerst hard werken om die kans te krijgen", vindt Verhoeven.

Uiteindelijk kwam er een viermanstoernooi uit de bus rollen. "We hebben geen rechthebbende vervanger voor Ben Saddik. Hesdy heeft die kans niet verdiend. Datzelfde geldt voor Levi en voor Tarik. Zo kwam het idee vanuit GLORY voor een toernooi", legt Verhoeven uit.

"Dat was eigenlijk het laatste wat ik had verwacht, ik heb me hier niet op voorbereid. Dus ja, laten we het gewoon doen."