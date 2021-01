Het organisatiecomité van de Olympische Spelen van Tokio is blij met de duidelijke woorden van het internationaal olympisch comité (IOC) over het doorgaan van het mondiale sportevenement.

Het IOC benadrukte woensdag na een online bestuursvergadering opnieuw dat de Spelen, ondanks de coronapandemie, komende zomer zullen plaatsvinden van 23 juli tot en met 8 augustus.

"Dat betekent een geweldige steun voor ons", zei Yoshiro Mori, de bestuursvoorzitter van het organisatiecomité, donderdag. Volgens Mori is er ook bij de partners en sponsoren van de Spelen louter steun. "Iedereen wil deze Spelen succesvol maken. We gaan solide voorwaarts met de voorbereidingen."

IOC-voorzitter Thomas Bach zei geen twijfels te hebben over het doorgaan van de Spelen. "Onze taak is de Olympische Spelen te organiseren en niet ze af te gelasten. We discussiëren niet óf we de Olympische Spelen moeten organiseren, maar hóe we ze zullen organiseren."

Japan en het IOC werken aan diverse scenario's. Het is de bedoeling dat die draaiboeken volgende maand worden gedeeld met de nationale olympisch comités. "Het is een zwaar gevecht, maar we vechten voor en als olympische atleten", aldus Bach.