Voorzitter Thomas Bach van het internationaal olympisch comité (IOC) heeft woensdag zijn ergernis uitgesproken over de vele speculaties die de ronde doen over het wel of niet doorgaan van de Olympische Spelen in Tokio. De Duitser herhaalde dat hij er vertrouwen in heeft dat het evenement van 23 juli tot en met 8 augustus gewoon kan worden gehouden.

"Niemand kan op dit moment voorspellen hoe de gezondheidssituatie eruitziet als de Spelen gehouden worden. Zelfs de belangrijkste experts kunnen dat niet en dat leidt helaas tot veel speculaties", zei Bach op een persconferentie na een vergadering van het uitvoerend comité van het IOC in het Zwitserse Lausanne.

"Speculaties over een B-plan, een andere stad als locatie of het verschuiven van de Spelen naar 2032 raken de atleten in hun voorbereiding, terwijl ze door alle restricties al voor vele uitdagingen staan. Wij willen onze energie niet verspillen aan speculaties en focussen ons volledig op de openingsceremonie."

Vooral de laatste weken wordt veel gespeculeerd over het doorgaan van de Spelen, mede door de zorgwekkende coronacijfers in Tokio. De gerenommeerde Britse krant The Times meldde vorige week zelfs op basis van een anonieme bron binnen de Japanse regering dat intern al is besloten om de Spelen te annuleren.

Het IOC-bestuur vergaderde woensdag in Lausanne onder meer over de Olympische Spelen. Foto: ANP

IOC presenteert in februari draaiboek

Dat laatste werd door alle betrokken instanties binnen 24 uur stellig ontkend, maar desondanks kan Bach niet hardop zeggen dat de Spelen hoe dan ook doorgaan. "We zijn er volledig op gefocust om de Spelen op een veilige manier te organiseren. Alle partijen zijn verenigd en denken er hetzelfde over."

"Het is wat ons betreft niet de vraag of de Olympische Spelen doorgaan, maar hoe. Dat is ook onze taak. Er is alleen geen blauwdruk om het toernooi te organiseren tijdens een pandemie. Het is heel complex, maar we leren elke dag bij. Het is ook moeilijk om nu al te zeggen welke maatregelen er komende zomer nodig zijn."

Een belangrijk punt met betrekking tot het wel of niet doorgaan van de Spelen is het vaccineren van olympiërs. Wereldgezondheidsorganisatie WHO zei deze week dat atleten geen voorrang moeten krijgen in het vaccinatieproces, al roept het IOC olympiërs op om zich te laten vaccineren als vaccins voor een breed publiek toegankelijk zijn.

"We praten met fabrikanten van vaccins en houden met alle scenario's rekening, maar het is nog te vroeg om iets over maatregelen te zeggen", aldus Bach. "In februari hopen we een draaiboek aan de olympische comités te kunnen presenteren. We vragen daarom nu om geduld en begrip."