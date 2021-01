Hij haalt bij wereldkampioen zwaargewicht Rico Verhoeven het bloed onder de nagels vandaan: zijn aanstaande tegenstander Hesdy Gerges. De Amsterdammer is bekend van doping, cocaïnesmokkel en vooral die ene ruzie op de persconferentie. Maar hoe goed is Gerges?

"Ik vind hem nog steeds een pannenkoek", aldus Verhoeven, die zaterdag in de halve finale van het zwaargewichttoernooi op GLORY 77 tegenover Gerges staat. "Natuurlijk, het blijft een wedstrijd, er komt spanning bij kijken. Het zal er zeker hard aan toe gaan, maar we zijn gewoon van een ander niveau."

Qua prestaties is Gerges inderdaad geen hoogvlieger binnen GLORY. Hij vocht in zijn carrière tien keer voor de kickboksbond en komt slechts driemaal als winnaar uit de strijd.

Ook zijn laatste GLORY-gevecht, in 2018 tegen Badr Hari, verliest Gerges aanvankelijk. Beide vechters worden na afloop op doping betrapt, waarna de uitslag van het duel wordt geschrapt. Hari wordt geschorst en Gerges krijgt een officiële waarschuwing.

De carrière van de nu 36-jarige Gerges bij GLORY lijkt op dat moment voorbij. Na het duel met Hari verschijnt hij nog maar één keer in de ring: in oktober vorig jaar wint hij een gevecht in de bond Enfusion.

141 Gerges tegen Verhoeven: 'Koningen dagen geen soldaten uit'

Zowel Hari als Ben Saddik trapte Gerges na

Gerges is een broodvechter, die voor veel verschillende bonden uitkomt. Het hoogtepunt van zijn carrière beleeft hij in 2010, als hij kampioen zwaargewicht wordt van It's Showtime. De manier waarop is spraakmakend: titelhouder Hari slaat Gerges naar de grond en geeft hem een trap na. Hari wordt gediskwalificeerd en Gerges is de nieuwe kampioen.

Opvallend genoeg is Hari niet de enige grote kickbokser die zich laat verleiden om Gerges een trap na te geven. In 2014 weet hij Jamal Ben Saddik dusdanig het bloed onder de nagels vandaan te halen, dat ook de Belg de liggende Gerges een schop na geeft en gediskwalificeerd wordt.

Naast dat hij zijn tegenstander van hun stuk weet te brengen, is de grootste kwaliteit van Gerges zijn incasseringsvermogen. Hij gaat geen uitdaging uit de weg en heeft zijn bijnaam Fighterheart in grote letters op zijn rug laten tatoeëren.

Buiten de ring heeft Gerges een roerig privéleven. In 2017 wordt hij in België veroordeeld tot een gevangenisstraf wegens drugssmokkel. Met vijf anderen (waarvan er inmiddels twee geliquideerd zijn) heeft hij liefst 128 kilo cocaïne opgehaald in de Antwerpse haven.

Maar Gerges wordt in Nederland vooral bekend van de ruzie met Verhoeven op de persconferentie na het gevecht met Hari in het GelreDome. Dat incident zou de aanleiding vormen voor het gevecht van zaterdag.

85 Verhoeven woedend op vechter Gerges tijdens persconferentie

Verhoeven ontploft op persconferentie

Hoe ontstond de beruchte persconferentieruzie tussen Verhoeven en Gerges precies? Op een persconferentie voorafgaand aan het gevecht wordt Verhoeven gevraagd wat hij van Hari's laatste gevecht (de eerder genoemde 'dopingwedstrijd' met Gerges) vindt. Verhoeven reageert schamper en noemt het duel een shit fight. "Ze kwamen allebei niet fit op me over, ze hadden moeite om het einde van de derde ronde te halen", zegt Verhoeven.

Die denigrerende woorden schieten in het verkeerde keelgat bij Gerges, die de persconferentie thuis op internet bekijkt. Hij heeft een kaartje voor het gevecht tussen Verhoeven en Hari, waarbij de wereldkampioen twee keer voor acht tellen naar de grond gaat, maar toch wint omdat Hari een enkelblessure oploopt.

Na afloop besluit Gerges om de persconferentie te bezoeken, waar behalve tientallen journalisten ook veel VIP-gasten naar binnen zijn gedrongen. Verhoeven probeert uit te leggen dat het gevecht redelijk volgens plan verliep en dat hij ondanks zijn achterstand nog voldoende kansen zag om te winnen, totdat Gerges hem in de rede valt.

"Hij was gewoon beter!", roept Gerges met zijn kenmerkende Amsterdamse tongval van achteruit de zaal. Verhoevens blik schiet door de ruimte en vindt al snel Gerges, die met zijn twee meter boven iedereen uittorent. De wereldkampioen reageert furieus: "Wat wil jij dan? Jij moet gewoon je mond houden, anders moet je je handschoenen aantrekken en dan sla ik je de hele ring door. Vuile pannenkoek!"

Achteraf vertelt Verhoeven, die Gerges al tweemaal heeft verslagen, dat hij zich liet provoceren omdat hij privé niet lekker in zijn vel zat. Zijn relatie staat op het punt van knappen en het gevecht met Hari liep niet als gewenst. De opmerking van Gerges is de druppel die de emmer doet overlopen.

Hesdy Gerges in 2018 voor zijn gevecht met Badr Hari. Hesdy Gerges in 2018 voor zijn gevecht met Badr Hari. Foto: GLORY

Gerges vindt Verhoeven 'gewoon een sukkel'

Gevolg is wel dat Gerges zijn handschoenen letterlijk weer aantrekt. Hij gaat harder trainen en daagt Verhoeven uit op sociale media en in talloze interviews. "Als vechter heb ik respect voor hem, maar als mens niet. Ik vind hem gewoon een sukkel", is steeds de boodschap. "Rico doet alsof hij het kickboksen heeft uitgevonden, daar kan ik slecht tegen."

Wanneer Verhoevens beoogde tegenstander Ben Saddik zich vorige week geblesseerd terugtrekt, is er niet direct een tegenstander voorhanden die aanspraak mag maken op een titelgevecht (hoewel in het nu georganiseerde zwaargewichttoernooi de wereldtitel van Verhoeven niet op het spel zal staan). Met de pay-per-viewverkoop in het achterhoofd komen GLORY en Verhoeven al snel bij Gerges uit,

"Iedereen wil tegen mij vechten. Sommige mensen mogen dat, anderen niet", zegt Verhoeven, die al sinds 2014 wereldkampioen is. Gerges heeft het eigenlijk niet verdiend, wil hij maar zeggen.

"Ik ben zo genereus om hem dit moment in de schijnwerpers te bieden. Zaterdag ga ik zijn grote mond snoeren en dan is het appeltje weer geschild."