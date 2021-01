Het Franse organisatiecomité weet zeker dat de Olympische Zomerspelen in 2024 in Parijs worden gehouden, wat er ook gebeurt met de Spelen van Tokio van komende zomer.

"Onze Spelen zullen in 2024 gehouden worden", zegt Tony Estanguet, de baas van het organisatiecomité van Parijs 2024, woensdag in een interview met de Franse krant Le Monde.

"Ik hoop, net als zovelen, dat de Spelen van Tokio door zullen gaan, want dat zorgt voor mooie dynamiek richting ons evenement. Maar Parijs 2024 is niet verbonden aan het lot van Tokio."

Een kleine zes maanden voor de openingsceremonie van de uitgestelde Olympische Zomerspelen van Tokio (23 juli-8 augustus) is er een groeiende onzekerheid over het doorgaan van het mega-evenement, omdat de coronpandemie nog lang niet onder controle is.

Het internationaal olympisch comité (IOC), het Japanse organisatiecomité en de Japanse regering benadrukken dat de Spelen van Tokio 'gewoon' deze zomer gehouden zullen worden, maar er wordt ook steeds meer gespeculeerd over alternatieven.

'Impact op Parijs 2024 is beperkt'

Een van die alternatieven - geopperd door onder anderen de invloedrijke burgemeester van Osaka en de Britse olympisch roeikampioen Matthew Pinsent - is om de Spelen van Tokio te verplaatsen naar 2024. Probleem is dat Parijs ruim drie jaar geleden al de organisatie van de Spelen van 2024 toegewezen heeft gekregen en druk bezig is met zijn eigen voorbereidingen.

"Uit mijn gesprekken met het IOC krijg ik niet de indruk dat de Spelen van Tokio verplaatst zullen worden", aldus Estanguet. "Maar de impact op Parijs 2024 zal hoe dan ook beperkt zijn."

Het bestuur van het IOC heeft woensdag een (digitale) vergadering. Daarin zal onder meer gesproken worden over voortgangsrapporten van de organisatiecomités in Tokio en Parijs. IOC-voorzitter Thomas Bach zal na de vergadering een persconferentie geven.