De tuchtcommissie van de Nederlandse zwembond KNZB heeft zwemster Femke Heemskerk dinsdag in het gelijk gesteld in de strijd om olympische kwalificatie. Ze moest in december in Rotterdam de kwalificatiewedstrijden missen, omdat haar man positief was getest op het coronavirus.

Heemskerk raakte tijdens haar absentie haar olympische ticket op de 50 meter vrije slag kwijt aan Valerie van Roon. Ze had eerder zelf al voldaan aan de olympische limiet met een tijd van 24,71. De Roon was in Rotterdam met 24,63 net iets sneller.

De 33-jarige Zuid-Hollandse legde zich er niet bij neer en vroeg om een herkansing in de vorm van een swim-off. Die wees de KNZB af. Volgens technisch directeur van de zwembond, André Cats, was in de reglementen opgenomen dat er geen uitzonderingsposities zouden zijn.

Heemskerk schakelde daarop de tuchtcommissie in en die stelt haar dus in het gelijk. "De KNZB beraadt zich nu op de uitspraak en zal binnen enkele dagen met een reactie komen op de ontstane situatie", laat de zwembond weten.

Femke Heemskerk (uiterst rechts) met de gouden estafetteploeg in 2008. Femke Heemskerk (uiterst rechts) met de gouden estafetteploeg in 2008. Foto: Pro Shots

Heemskerk staat voor vierde Spelen

Heemskerk zette eerder op de 100 meter vrije slag een tijd van 53,05 neer. Die tijd bleef in Rotterdam wel overeind. Daardoor is Heemskerk sowieso zeker van een startbewijs voor haar vierde Olympische Spelen. Ook op de 4x100 vrije slag kan ze komende zomer in Japan van start gaan.

Op de 4x100 meter vrij werd Heemskerk in 2008 in Peking olympisch kampioen met de Nederlandse ploeg. Vier jaar later was er zilver in Londen en in 2016 stelde ze teleur in Rio de Janeiro.

Heemskerk eindigde in de Braziliaanse stad als twintigste op de 100 meter vrij en werd zestiende op de 200 meter vrij. Met de estafetteploeg, met ook Ranomi Kromowidjojo, greep ze naast een plak (vierde).