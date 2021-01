Fans uit de Filipijnen bezoeken de naar de Bryant vernoemde sporthal in Valenzuela. Bryant is altijd erg populair geweest in de Filipijnen, waar basketbal de grootste sport is.

