Waterpoloër Jorn Winkelhorst keert voor het belangrijke olympisch kwalificatietoernooi (OKT) terug bij het Nederlands team. De 29-jarige midvoor stopte in augustus bij Oranje en dacht er zelfs even aan om zich te laten naturaliseren tot Duitser.

"Door een optelsom van allerlei kleine dingen voelde ik me vorig jaar niet meer op m'n plek in het Nederlands team", zegt Winkelhorst, die al jaren als fullprof in dienst is van de Duitse topclub Waspo Hannover.

"Gelukkig is de deur van Oranje altijd op een kier blijven staan. De bondscoach en ik waren het dan ook snel eens over een terugkeer. We hebben een minimale kans om ons voor Tokio te plaatsen. Ik hoop dat ik een steentje bij kan dragen aan een klein wonder."

Winkelhorst zei vijf maanden geleden bij zijn afscheid als international dat hij Duitser wilde worden, in de hoop dat hij zich met dat land zou kunnen plaatsen voor de Spelen.

Na drie dagen zette hij al een streep door dat plan. "Dat was veel te impulsief. Het feit dat ik ook mijn Nederlandse paspoort kwijt zou raken, deed me toch veel meer toen ik het daadwerkelijk zwart op wit zag staan", zie Winkelhorst toen. "Mijn trots om Nederlander te zijn bleek uiteindelijk toch veel sterker dan mijn wil om Duitser te worden."

Jorn Winkelhorst speelt al jaren op het hoogste niveau. Jorn Winkelhorst speelt al jaren op het hoogste niveau. Foto: Pro Shots

Oranje krijgt laatste kans op olympisch ticket

De Nederlandse waterpoloërs bereiden zich in Zeist voor op het OKT (14 -21 februari in Rotterdam), de laatste kans op plaatsing voor de Spelen. Oranje begint het toernooi tegen Duitsland en speelt in de poule ook nog tegen Kroatië, Roemenië, Frankrijk en Rusland.

De beste vier teams uit de twee groepen plaatsen zich voor de kwartfinales. Voor de top drie van het OKT is er een olympisch ticket.

Bondscoach Harry van der Meer is blij dat hij in Rotterdam weer over Winkelhorst kan beschikken. "We hebben onze kleine meningsverschillen uitgepraat, zetten er een dikke streep onder en gaan ons focussen op het OKT."

De Nederlandse waterpolosters plaatsten zich vorige week voor het eerst sinds de olympische titel in 2008 voor de Spelen.