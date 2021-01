Jennifer King heeft dinsdag historie geschreven. De 36-jarige Amerikaanse is door een promotie bij de Americanfootballclub uit Washington de eerste zwarte vrouw die fulltime (assistent-)coach wordt in de NFL.

"Dit is geweldig nieuws", zegt King op de site van The Washington Football Team. "Dit betekent heel veel. Het is een mooi moment voor mij, maar ook een flinke stap voorwaarts voor vrouwen in football."

King was afgelopen seizoen als stagiair al onderdeel van de technische staf van Washington. Ze wordt nu de assistent van Randy Jordan, die de running backs (een aanvallende positie) coacht. In de NFL, de populairste sportcompetitie in de Verenigde Staten, hebben alle teams een of meerdere coaches voor elke positie.

King is de tweede vrouwelijke fulltime coach in de NFL. Lori Locust werkt sinds 2019 als 'assistant defensive line coach' bij Tampa Bay Buccaneers. Met die ploeg staat ze volgende week zondag in de Super Bowl, de finale van het NFL-seizoen.

Steeds meer vrouwen op belangrijke posities in Amerikaanse sport

Clubs uit de vier grote Amerikaanse sportcompetities (American football, basketbal, honkbal en ijshockey) stellen de laatste jaren steeds vaker vrouwen aan op belangrijke posities.

Kim Ng, die werkt bij honkbalclub Miami Marlins, werd twee maanden geleden de eerste vrouwelijke technisch directeur in de NFL, NBA, MLB of NHL.

Becky Hammon is bij San Antonio Spurs al jaren een belangrijke assistent van de legendarische basketbalcoach Gregg Popovich. Eind vorig jaar had de oud-topbasketbalster als eerste vrouw ooit de leiding over een team uit de NBA, nadat Popovich tijdens een duel werd weggestuurd wegens commentaar op de scheidsrechters.