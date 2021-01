Wereldgezondheidsorganisatie WHO is niet van plan om atleten die komende zomer naar de Olympische Spelen gaan, voorrang te geven bij de vaccinatie tegen COVID-19. Volgens de organisatie zijn er simpelweg niet genoeg vaccins.

De roep om olympiërs te vaccineren, klinkt al langer. Op die manier zouden de Olympische Spelen komende zomer hoe dan ook op een veilige manier kunnen doorgaan in Tokio, waar de coronacijfers nog altijd oplopen.

"We moeten de realiteit onder ogen zien. Op dit moment zitten we in een wereldwijde crisis en zijn er niet eens genoeg vaccins om de mensen te helpen die het grootste risico lopen", zei WHO-topman Mike Ryan, toen hem werd gevraagd of olympiërs voorrang moeten krijgen.

"Het belangrijkste is dat het zorgpersoneel in de frontlinie en de oudere en kwetsbaarste mensen in onze samenleving gevaccineerd worden. Dat doet niks af aan ons verlangen om met z'n allen een prachtig sportevenement te houden, maar het is wel de realiteit."

WHO bemoeit zich niet met wel of niet doorgaan Spelen

Vorige week maakte de Japanse regering al bekend dat er geen vaccinatieplicht voor olympiërs komt. Ook voorzitter Thomas Bach van het internationaal olympisch comité (IOC) sloot een dergelijke voorwaarde voor deelname al uit. Al worden atleten, coaches en journalisten wel aangemoedigd om zich te laten vaccineren.

De WHO werkt samen met Japan en het IOC om de Spelen in goede banen te leiden, maar geeft geen advies over het wel of niet doorgaan van het grootste sportevenement ter wereld. "Die knoop moeten het IOC en de Japanse autoriteiten samen doorhakken", aldus Ryan.

Vorige week vrijdag meldde The Times nog op basis van een anonieme bron binnen de Japanse regering dat intern al is besloten om de Spelen te annuleren. De autoriteiten en het IOC verwezen die berichtgeving naar het rijk der fabelen.