De spelers van Los Angeles Lakers hebben van coach Frank Vogel een vrije dag gekregen om Kobe Bryant te kunnen herdenken. De basketballegende overleed dinsdag precies een jaar geleden op 41-jarige leeftijd bij een helikopterongeluk.

Bryant speelde zijn gehele carrière voor de Lakers (1996-2016) en leidde de formatie uit de Amerikaanse staat Californië naar vijf NBA-titels (2000, 2001, 2002, 2009 en 2010). Bij het helikopterongeluk van vorig jaar kwam niet alleen 'The Black Mamba', maar ook zijn dertienjarige dochter Gianna om het leven.

Coach Vogel van de Lakers weet dat het zijn team zwaar valt en wil de spelers daarom de tijd gunnen om te kunnen rouwen. "Iedereen kan bij zijn overlijden stilstaan en de dag invullen hoe hij dat wil. Het wordt een dag met een sombere toon", zei Vogel maandagavond tegen ESPN.

Volgens Amerikaanse media is Los Angeles Lakers "uit respect voor de nabestaanden" niet van plan om deze week met een eerbetoon te komen. "Nu het een jaar geleden is, doet het weer pijn als je beseft dat hij er niet meer is", zei forward Anthony Davis onlangs al. "Ik kan het nog altijd niet geloven."

De regerend kampioen in de NBA speelde maandagavond tegen Cleveland Cavaliers en won met 108-115. De spelers verblijven op hun vrije dag in Cleveland en vliegen dinsdagavond (lokale tijd) naar Philadelphia.

In de geboorteplaats van Bryant neemt de ploeg van sterspeler LeBron James het in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) op tegen Philadelphia 76ers.