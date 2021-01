Bij de politie in Finland is aangifte gedaan tegen Alexander Bolshunov. De Russische langlaufer ging zondag over de schreef bij een wereldbekerwedstrijd in Lahti.

In de sprint om de tweede plaats sloeg Bolshunov concurrent Joni Mäki met zijn skistok. Na de finish reed de 24-jarige Rus moedwillig in op zijn Finse tegenstander.

Bolshunov - die vorig jaar het eindklassement van de wereldbeker won - en de Russische estafetteploeg werden wegens het incident gediskwalificeerd en raakten de derde plaats kwijt.

Bij de politie van de Häme-regio kwam een aangifte wegens openlijk geweld binnen. De Finse skifederatie meldde dat die aangifte niet door Mäki zelf was gedaan.

"We onderzoeken nu of er genoeg bewijs is om tot een rechtszaak over te gaan", zegt Tuomas Kuure namens de politie tegen persbureau AFP. De strafmaat voor openlijk geweld in Finland varieert van een boete tot een gevangenisstraf van twee jaar.

60 Russische langlaufer slaat concurrent met skistok

Protest van Rusland tegen Mäki verworpen

Mäki hield aan het incident enkele verwondingen over, maar bij onderzoek in het ziekenhuis bleek dat de Fin niets gebroken heeft. Naar verwachting kan hij komend weekend gewoon deelnemen aan de wereldbeker in Falun.

De Russische bondscoach diende een klacht in tegen Mäki, omdat hij onreglementair gesprint zou hebben. Skifederatie FIS oordeelde na bestudering van de beelden dat daar geen sprake van was.