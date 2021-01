Tom Brady mag zich opmaken voor zijn tiende Super Bowl. De 43-jarige sterspeler hielp Tampa Bay Buccaneers zondagavond (lokale tijd) aan een zege op Green Bay Packers en treft met zijn ploeg titelverdediger Kansas City Chiefs in de Americanfootballfinale.

Brady won de Super Bowl al zes keer met New England Patriots. Na twintig jaar trouwe dienst verkaste de succesvolle quarterback in 2020 verrassend naar Tampa Bay Buccaneers en in zijn eerste seizoen is hij direct succesvol met zijn nieuwe werkgever.

In de finale van de National Football Conference hielp Brady Tampa Bay met drie touchdownpasses aan een 31-26-overwinning op Green Bay Packers. Het is voor het eerst sinds de titel in 2003 dat de formatie uit Florida zich voor de Super Bowl plaatst.

In de belangrijkste wedstrijd van het jaar wacht Tampa Bay Buccaneers over twee weken een krachtmeting met Kansas City Chiefs, de winnaar van de finale in de American Football Conference. De Chiefs rekenden af met Buffalo Bills: 38-24.

Foto: Pro Shots

Kansas City Chiefs kan New England Patriots evenaren

Het Kansas City Chiefs van sterspeler Patrick Mahomes won de Super Bowl vorig jaar voor het eerst sinds 1970. De laatste ploeg die twee keer op rij in de Americanfootballfinale zegevierde, was New England Patriots in 2004 en 2005.

Buffalo Bills zal nog langer moeten wachten op de eerste winst van de Super Bowl. De formatie stond tussen 1990 en 1993 vier keer op rij op het hoogste podium in de NFL, maar ging telkens ten onder. Sindsdien plaatste Buffalo Bills zich nooit meer voor de Super Bowl.

De 55e editie van de Super Bowl wordt op 7 februari in het Raymond James Stadium gespeeld, de thuishaven van Tampa Bay Buccaneers. Het is voor het eerst dat een team de finale van het belangrijkste sportevenement in de Verenigde Staten op eigen bodem speelt.