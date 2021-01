Joost Luiten is zondag bij het HSBC Championship in Abu Dhabi in de middenmoot geëindigd. De 35-jarige Zuid-Hollander herstelde zich op de slotdag van zijn matige derde ronde en eindigde als 35e op het openingstoernooi van de Europese Tour.

Luiten ging op de slotdag rond in 71 slagen, één onder par. Hij liet op achttien holes één birdie noteren. De Nederlander eindigde op een totaal van 284 (-4).

Na de eerste twee ronden in de Verenigde Arabische Emiraten stond Luiten er met scores van 69 en 70 slagen nog heel behoorlijk voor. In de derde ronde ging het met een ronde van 74 mis en zakte hij weg.

Het toernooi in Abu Dhabi werd gewonnen door de Brit Tyrrel Hatton, die dankzij een slotronde van 66 slagen op een totaal van 270 uitkwam. De Australiër Jason Scrivener eindigde op vier slagen van de winnaar als tweede en Rory McIlroy werd op vijf slagen derde.

Luiten hoopt na een minder jaar weer de weg omhoog te vinden. De Nederlander is met een nieuwe caddie en een nieuwe coach aan 2021 begonnen en hoopt op termijn weer tot de beste vijftig spelers van de wereld te behoren.

Het toernooi in Abu Dhabi maakt deel uit van de lucratieve Rolex Series. De prijzenpot was gevuld met 8 miljoen dollar (ruim 6,5 miljoen euro). De winnaar verdiende 1 miljoen dollar (820.000 euro) en Luiten kreeg bijna 45.000 euro.