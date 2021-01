Mathieu van der Poel heeft bij de generale voor het WK van volgende week zijn meerdere moeten erkennen in Wout van Aert. De regerend wereldkampioen eindigde zondag bij de wereldbekerwedstrijd in Overijse ruim een minuut achter de Belg van Jumbo-Visma.

Van Aert verzekerde zich met de winst in de Druivencross ook van de eindzege in het wereldbekerklassement, die gaat over vijf wedstrijden. Van der Poel was na vier crossen zijn enige overgebleven concurrent.

Van der Poel kon zijn tweede plaats in Overijse mede wijten aan een lekke band. De Nederlander moest daardoor Van Aert laten gaan, al wist hij zijn achterstand nog wel terug te brengen van twintig tot elf seconden.

Twee valpartijen door stuurfouten zorgde ervoor dat Van der Poel daarna toch weer verder achterop raakte. Het verschil aan de streep was uiteindelijk 1.03 minuten. De Brit Thomas Pidcock finishte op ruim twee minuten als derde. Lars van der Haar was op de zesde plaats de tweede Nederlander.

Van der Poel had zaterdag Van Aert nog afgetroefd in de Flandriencross. Het staat nu in onderlinge confrontaties 5-3 in het voordeel van de Nederlander die volgende week in Oostende zijn titel hoopt te verdedigen.

Ceylin del Carmen Alvarado tankte vertrouwen in aanloop naar het WK. Ceylin del Carmen Alvarado tankte vertrouwen in aanloop naar het WK. Foto: ANP

Alvarado wint laatste wereldbeker van seizoen

Ceylin del Carmen Alvarado won de laatste wedstrijd om de wereldbeker van dit seizoen bij de vrouwen. De Nederlandse was de snelste in het Belgische Overijse en kende zo een goede generale voor het WK van volgend weekend.

De 22-jarige Alvarado hield stadgenote Lucinda Brand achter zich en de derde plek was voor een andere Nederlandse, Manon Bakker.

Brand was al zeker van de eindzege in de wereldbeker. De renster van Telenet-Baloise Lions had de eerste drie crossen gewonnen. Denise Betsema was in Hulst de sterkste geweest in de vierde cross. In het door corona gehinderde seizoen bestond de wereldbekerreeks slechts uit vijf wedstrijden.

Alvarado was zaterdag ook al de beste in de Flandriencross. De Rotterdamse heeft een trainingskamp achter de rug en lijkt in optimale vorm in de aanloop naar het WK in Oostenende, waar ze haar titel verdedigt.

Doorgaan WK veldrijden onzeker

Overigens is niet zeker of het WK volgende week in Oostende doorgaat. In de Belgische kustplaats is dit weekend een corona-uitbraak geconstateerd. "Het WK staat momenteel ter discussie", zei burgemeester Bart Tommelein zondag. "Alles zal afhangen van de evolutie van het aantal besmettingen."

De burgemeester bevestigt dat het gaat om besmettingen met de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus, die mogelijk veel besmettelijker is.