Yvette Broch stelt zich weer beschikbaar voor de Nederlandse handbalploeg. De 118-voudig international, die in de zomer van 2018 stopte, heeft onlangs haar rentree gemaakt bij het Franse Metz en staat nu ook open voor een terugkeer in Oranje.

De dertigjarige Broch, die tot de wereldtop behoorde, benadrukt wel dat een rentree in Oranje geen uitgemaakte zaak is. "Het niveau bij Oranje is zó hoog", vertelde ze zondag bij de NOS. "Ik heb 2,5 jaar niets gedaan. Ik heb mijn spieren niet onderhouden en ik heb het niveau totaal nog niet."

Broch pakte zilver (2015) en brons (2017) op het WK, maar was al gestopt toen Oranje eind 2019 de wereldtitel veroverde. Op 27-jarige leeftijd was ze mentaal en lichamelijk op na jarenlange topsport.

Het begon echter toch weer te kriebelen bij Broch toen haar vriend haar eind vorig jaar vroeg of ze het toch niet nog een keer wilde proberen. Ze trainde vervolgens mee bij Metz, waar Oranje-bondscoach Emmanuel Mayonnade trainer is.

Inmiddels speelt ze ook al wedstrijden voor de club. "Ik vind het leuk. En belangrijk is dat mijn lichaam het aankan."

Yvette Broch tijdens het WK 2017. Yvette Broch tijdens het WK 2017. Foto: Pro Shots

'Heb het er al over gehad met Mayonnade'

De komende maanden werkt Mayonnade met de Nederlandse handbalsters toe naar de Olympische Spelen in Tokio, nadat Oranje in december teleurstelde op het EK in Denemarken.

"Ik heb het al wel over Oranje gehad met Emmanuel", vertelt Broch. "Als hij vindt dat ik in de toekomst iets extra's kan brengen, dan sluit ik aan. Maar zoals ik al zei: op dit moment heb ik het niveau nog niet."

Afgelopen najaar werd Nycke Groot ook al in verband gebracht met een rentree in Oranje. Ze stond op de lijst voor het EK, maar een rentree bleef uit. Inmiddels heeft de 32-jarige Groot besloten ook te stoppen in clubverband.