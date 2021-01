Het doorgaan van de WK veldrijden in Oostende, waar Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado volgend weekend hun wereldtitels hopen te verdedigen, is uiterst onzeker. In de Belgische kustplaats is dit weekend een corona-uitbraak geconstateerd.

"Het WK staat momenteel ter discussie", zei burgemeester Bart Tommelein zondag in gesprek met het Belgische actualiteitenprogramma De Zevende Dag. "Alles zal afhangen van de evolutie van het aantal besmettingen."

De burgemeester bevestigt dat het gaat om besmettingen met de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus, die mogelijk veel besmettelijker is.

In de afgelopen dagen zijn er minstens zestien inwoners van Oostende besmet geraakt met de Zuid-Afrikaanse variant. De besmettingen zijn vastgesteld in een ziekenhuis, een revalidatiecentrum en een zorginstelling.

Tommelei sluit niet uit dat er nog meer mensen besmet zijn en benadrukt dat er nog een aantal testuitslagen binnen moeten komen.

"Ik heb ondertussen contact gehad met de verschillende organisatoren, Belgian Cycling, de Internationale Wielerunie en de minister van Sport. Daarnaast hebben we advies gevraagd aan een aantal virologen en ook gaan we bekijken of we strengere maatregelen moeten nemen."

Ceylin del Carmen Alvarado werd in 2020 wereldkampioen veldrijden bij de vrouwen. Ceylin del Carmen Alvarado werd in 2020 wereldkampioen veldrijden bij de vrouwen. Foto: Pro Shots

Strenge maatregelen

Mochten de WK toch doorgaan, zal dat in ieder geval in een aangepaste versie gebeuren. Eerder werd al bekend dat er geen publiek welkom is bij het evenement.

"Als de WK doorgaan, moeten we het aantal mensen sowieso streng beperken. Hoe minder, hoe beter", zegt Tommelein. "Er zal ook niemand op het WK-parcours komen zonder negatieve coronatest."

Het is de tiende keer dat een Belgische plaats de WK veldrijden toegewezen heeft gekregen. De vrouwen komen op de zaterdag in actie en zondag gaat Van der Poel voor zijn vierde wereldtitel. Ook zijn grote rivaal Wout van Aert zal aan de start staan.