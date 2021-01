Debby Willemsz is blij en trots nadat ze zaterdag bij het olympisch kwalificatietoernooi in Triëst uitblonk en met de waterpolosters een ticket pakte voor de Spelen in Tokio. Twee jaar geleden leek de interlandcarrière van de keeper nog voorbij.

Willemsz was het zat om tweede keus te zijn achter Laura Aarts en kon zich niet meer motiveren voor de dagelijkse trainingen in Zeist. Niet lang daarna besloot ook Aarts, één van de beste keepers ter wereld, om afscheid te nemen van de nationale ploeg vanwege motivatieproblemen.

De Zuid-Hollandse keerde daarop terug in Oranje, heroverde haar plek en hield in de beslissende halve finale zaterdag tegen Griekenland (7-4) haar doel in de laatste twee periodes schoon. "Ik ben niet voor niets teruggekomen. Hier heb ik het voor gedaan", zegt de 26-jarige Willemsz.

Terugkijken doet ze liever niet. "Het is nu al bijna twee jaar geleden dat ik stopte. Daar heb ik het niet vaak meer over. Ik wilde naar de Olympische Spelen, daarom ben ik teruggegaan naar Oranje. Ik ben hartstikke trots dat het gelukt is. We gaan gewoon naar Tokio."

Debby Willemsz. Debby Willemsz. Foto: Pro Shots

'Debby is extreem belangrijk voor ons'

Wat de Griekse speelsters ook probeerden, ze kregen de bal na de rust niet langs Willemsz. Oranje keek halverwege tegen een achterstand van 4-3 aan, maar domineerde het tweede gedeelte van het allesbeslissende duel dat als inzet een ticket voor Tokio had.

Maud Megens was in aanvallend opzicht belangrijk met drie doelpunten, maar vooral de vele reddingen van Willemsz zorgden ervoor dat het vertrouwen in een zege bij de waterpolosters steeds groter werd.

"Fantastisch dat juist Debby deze hoofdrol speelde", zei bondscoach Arno Havenga. "Ze is extreem belangrijk voor ons. Niet alleen als keeper, maar ook als mens. Ze is van grote toegevoegde waarde voor de groep. Een sfeermaker, die oog heeft voor iedereen, voor iedereen klaarstaat en het altijd door heeft als er iets speelt."

De waterpolosters met het 'ticket' voor Tokio. De waterpolosters met het 'ticket' voor Tokio. Foto: Pro Shots

'Ik zat helemaal stuk'

Willemsz zelf benadrukt dat kwalificatie voor de Spelen een echte teamprestatie was. "We wisten dat het nu moest gebeuren. We hadden een plan en dat plan hebben we perfect uitgevoerd. Het was alles of niets, zo hebben we deze wedstrijd ook benaderd."

"In de derde periode zat ik helemaal stuk, ik kon amper meer communiceren. En daar draait het hele spel om. Onze andere keeper, Joanne Koenders, deed toen vanaf de kant de communicatie voor mij. Dat was supertof. Ik had zo veel te doen, maar ik bleef die ballen maar pakken."

Met nog minder dan 2 minuten op de klok slaakte Willemsz een oerkreet toen ze weer een Grieks schot stopte. "Toen wist ik: dit geven we niet meer weg. Dat was een heerlijk gevoel."

Het is voor het eerst sinds het historische goud in 2008 dat de waterpolosters zich geplaatst hebben voor de Spelen. Zondag speelt de ploeg van Havenga in de finale van het OKT nog tegen Hongarije, maar daarbij staat niets meer op het spel.