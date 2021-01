Conor McGregor wil zijn comeback in de mixed martial arts (MMA) een vervolg geven. De uitgesproken Ier, die voor de derde keer terugkwam op zijn besluit om te stoppen, hoopt daarbij op een weerzien met zijn rivaal Khabib Nurmagomedov.

McGregor verloor zaterdag bij zijn rentree in de UFC van Dustin Poirier door voor het eerst in zijn loopbaan een technische knock-out te incasseren. Na afloop ging het echter vooral over de rivaliteit tussen 'The Notorious' en Nurmagomedov, die eind vorig jaar plotseling zijn pensioen aankondigde.

De vechter uit Dagestan twitterde na de nederlaag van McGregor dat "dit is wat er gebeurt als je je team verandert en de sparringpartners die je kampioen hebben gemaakt vervangt door kleine kinderen".

"Dit zegt veel over hem, hoe hij is achter zijn masker", aldus McGregor op de persconferentie na zijn nederlaag tegen Poirier. "Mijn team is al sinds dag één hetzelfde. Waarom zegt hij zulke respectloze dingen? Wil hij terugkomen? Hij kan niet wat Dustin kan, elk gevecht vraagt om een andere benadering."

De 32-jarige Ier liet wederom weten een rematch helemaal te zien zitten. "Als hij die woorden kracht wil bijzetten, ben ik er klaar voor. Laten we nog een keer vechten, vriend. Als hij het zo goed kan, moet hij terugkomen en het zelf eens proberen."

McGregor en Nurmagomedov stonden in 2018 tegenover elkaar in het best bekeken UFC-gevecht ooit (2,4 miljoen pay-per-views). Na afloop van de titanenstrijd liep de situatie buiten de ring compleet uit de hand (zie video hieronder), wat beide vechters een schorsing opleverde.

36 Groot gevecht buiten de ring na UFC-gevecht met McGregor

McGregor wil snel opnieuw in actie komen

Direct na zijn nederlaag tegen Poirier gaf McGregor al aan zijn comeback een vervolg te willen geven en dit jaar nog in actie te willen komen, al sprak hij daarbij nog niet over Nurmagomedov.

"Of jullie me nog gaan zien dit jaar? Natuurlijk, ik heb activiteit nodig. Je komt er in deze wereld niet mee weg om inactief te blijven. Ik weet eerlijk gezegd nog niet waar ik op dit moment sta. Maar ik kom weer terug, dat is zeker."

McGregor heeft er alle vertrouwen in dat hij snel weer op topniveau zal zijn, wat hij tegen Poirier naar eigen zeggen nog niet helemaal was. "Ik heb er veel werk in gestoken, maar het is altijd lastig als je er een tijd uit geweest bent, zeker tegen iemand als Dustin. Ik moet dit van me afslaan en sterker terugkomen."