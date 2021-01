Conor McGregor heeft zondagochtend rond 6.30 uur (Nederlandse tijd) zijn eerste gevecht in de mixed martial arts (MMA) sinds zijn terugkeer verloren van Dustin Poirier. De Ier, die in juni 2020 voor de derde keer zijn pensioen aankondigde maar toch weer een comeback maakte, werd in de tweede ronde van het UFC-gevecht naar de grond geslagen door de Amerikaan.

McGregor begon sterk aan het gevecht en domineerde de eerste ronde in de Etihad Arena in Abu Dhabi. In de tweede minuut van de tweede ronde wist de 32-jarige Poirier de even oude McGregor echter naar de grond te slaan met een reeks klappen in het gezicht, waarna de scheidsrechter met een technische knock-out (T.K.O.) een einde maakte aan het gevecht.

Het was voor McGregor de vijfde nederlaag in de MMA en de eerste keer ooit dat hij tijdens een partij knock-out geslagen werd. Zijn vier eerdere verliesbeurten (in 27 wedstrijden) kwamen allemaal door een wurggreep.

'The Notorious' stelde direct na het gevecht dat hij nog niet op zijn oude niveau was. "Ik ben zwaar teleurgesteld op dit moment, maar alle lof voor Dustin", aldus de Ier, die erop hintte snel weer in actie te zullen komen. "Ik moet dit van me afslaan en weer terugkomen. Ik heb activiteit nodig."

Poirier was uitermate trots op zijn overwinning. "Voor aanvang was ik ontzettend nerveus, maar zodra de lichten aangingen en ik Connor zag staan, was ik er klaar voor", aldus de Amerikaan. "Ik ben blij, maar niet verrast. Ik heb er hard voor gewerkt. Nu wil ik voor de kampioensgordel gaan."

McGregor en Poirier stonden voor het eerst tegenover elkaar in september 2014. Toen wist McGregor Poirier te overmeesteren binnen de eerste twee minuten van de eerste ronde. Na het gevecht van zondag zei Poirier al dat ze het "misschien nog eens moeten doen".

McGregor hoopt op herkansing met rivaal Nurmagomedov

McGregor kondigde al meerdere keren zijn afscheid aan, maar kwam daar tot nu toe elke keer op terug. Eind september zei McGregor dat hij zou terugkeren in de ring en dat hij zou gaan boksen tegen de Filipijn Manny Pacquiao. Wanneer dit gevecht zal plaatsvinden, is nog altijd onbekend.

Ondertussen hoopt McGregor op een tweede gevecht tegen zijn rivaal Khabib Nurmagomedov. De 32-jarige Nurmagomedov kondigde eind vorig jaar plotseling zijn pensioen aan. De MMA-vechter uit Dagestan had na het overlijden van zijn vader aan zijn moeder beloofd om te stoppen.

Desondanks hoopt McGregor op een tweede gevecht tegen Nurmagomedov. Volgens de Ier is dat het gevecht dat fans willen zien.

McGregor en Nurmagomedov stonden in 2018 tegenover elkaar in het best bekeken UFC-gevecht ooit (2,4 miljoen pay-per-views). Na afloop van de titanenstrijd liep de situatie buiten de ring compleet uit de hand (zie video hieronder), wat beide vechters een schorsing opleverde.