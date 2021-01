Bondscoach Arno Havenga vindt dat de Nederlandse waterpolosters loon naar werken hebben gekregen door zich voor het eerst sinds 2008 voor de Olympische Spelen te plaatsen. Oranje won zaterdagavond in het Italiaanse Triëst met 7-4 van Griekenland in het allesbeslissende duel.

"We zien dit echt als een prijs", zei een dolblije Havenga in een eerste reactie bij Ziggo Sport. "Dit is de kroon op de afgelopen jaren waarin we finales hebben gehaald, maar afgerekend werden op het niet halen van de Spelen. We hebben het gered, dus dat is mooi."

De waterpolosters werden in 2008 voor het eerst olympisch kampioen, maar slaagden er daarna verrassend genoeg niet in om zich voor de Spelen van 2012 en 2016 te plaatsen. Dit olympisch kwalificatietoernooi in Triëst was de laatste kans voor Oranje om een derde absentie op rij te voorkomen.

"Ik heb nooit gedacht dat het niet zou lukken en hield altijd vertrouwen", aldus Havenga, die Nederland in 2018 al naar de Europese titel leidde. "Dit was een echte teamprestatie. We vochten als leeuwen, dus ik ben echt onwijs trots op de meiden."

De waterpolosters vieren het binnenhalen van het olympische ticket. De waterpolosters vieren het binnenhalen van het olympische ticket. Foto: Pro Shots

'Flesje bier hebben we wel verdiend'

Nederland moest de halve finale op het OKT winnen om een ticket veilig te stellen. Na een moeizaam begin rekende de ploeg van Havenga alsnog simpel af met Griekenland, samen met Nederland en Hongarije de sterkste ploegen op het OKT.

"Het moest van heel ver komen, maar ik vind dat we echt supergoed gespeeld hebben. We waren fitter en sterker en hebben ons terecht gekwalificeerd. Vanavond eten we waarschijnlijk dezelfde salade als altijd, maar een flesje bier hebben we wel verdiend", aldus Havenga.

Nederland voegt zich bij Japan, de Verenigde Staten, Spanje, China, Canada, Rusland, Australië en Zuid-Afrika, die al zeker waren van olympische deelname. Het laatste ticket gaat naar Italië of Hongarije, die elkaar later op zaterdagavond treffen in de halve finales van het OKT.