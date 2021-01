Voor de tweede keer in korte tijd heeft een Nederlandse wintersporter voldaan aan de kwalificatie-eis van sportkoepel NOC*NSF voor de Olympische Spelen van 2022 in Peking. Snowboarder Glenn de Blois (foto, rechts) schreef zaterdag de World Cup-wedstrijd in het Italiaanse Chiesa op zijn naam.

De zege van De Blois op de snowboardcross is verrassend, want tot dusver was een vijfde plek van drie jaar geleden in Moskou zijn beste resultaat in de World Cup. Eerder dit seizoen liet hij echter al zien in goede vorm te steken.

Bij de snowboardcross gaan telkens vier deelnemers tegelijk naar beneden, waarbij de eerste twee doorgaan. De Blois, die de Spelen van 2018 in Pyeongchang nipt misliep, reikte in Chiesa tot de finale, waarin hij ongenaakbaar was.

Een week geleden haalde de Nederlandse alpineskiester Adriana Jelinkova al vrijwel zeker een olympisch startbewijs binnen door als elfde te eindigen op de reuzenslalom bij de wereldbeker in het Sloveense Kranjska Gora. Daarmee wordt ze de eerste Nederlandse alpineskiester die Nederland op de Spelen vertegenwoordigt sinds Margriet Prajoux-Bouma tijdens de editie van 1952 in Oslo.

Daags na die presentatie kwam de in Tsjechië geboren Jelinkova hard ten val en werd ze per brancard afgevoerd. Later bleek ze haar voorste kruisband te hebben afgescheurd. Voor het herstel staat normaal gesproken zes tot negen maanden.