Suzanne Schulting heeft zich zaterdag bij de EK shorttrack overtuigend geplaatst voor de finale van de 1.500 meter. De titelverdedigster won haar halve finale met ruime voorsprong.

Na een valpartij van drie andere shorttracksters had Schulting plotseling een ruime marge op de rest van het veld. Ze reed probleemloos solo naar de finish.

Xandra Velzeboer kwam buiten haar schuld om ten val: ze kwam in botsing met een Française. Het negentienjarige talent mag daardoor ook naar de finale op de 1.500 meter.

De derde Nederlandse vrouw in Gdansk, Selma Poutsma, kwam in haar halve finale duidelijk tekort om zich voor de finale te plaatsen. De eindstrijd wordt later op zaterdag verreden.

EK sterk gedevalueerd

De EK in het Poolse Gdansk is de eerste internationale wedstrijd sinds vorig jaar februari. Het deelnemersveld bij de vrouwen is sterk gedevalueerd: zevenvoudig Europees kampioene Arianna Fontana uit Italië en de complete Britse ploeg ontbreken.

Schulting pakte de laatste twee jaar de Europese titel. Vorig jaar in het Hongaarse Debrecen won de Friezin alle afstanden.

Bij zowel de vrouwen als de mannen staan zaterdag de 1.500 en 500 meter op het programma. Zondag worden de 1.000 meter, de superfinale en de relay afgewerkt.