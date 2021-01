Suzanne Schulting heeft zaterdag haar Europese titel op de 500 en 1.500 meter bij de EK shorttrack in het Poolse Gdansk geprolongeerd. Debutante Xandra Velzeboer pakte brons op de 500 meter en bij de mannen waren er derde plaatsen voor Itzhak de Laat (500 meter) en Sjinkie Knegt (1.500 meter).

De finale van de 500 meter bij de vrouwen kreeg een herstart, omdat de Martina Valcepina een Poolse ten val bracht. De Italiaanse mocht niet meer van start, waardoor er nog vier finalisten over waren.

Schulting won overtuigend en kort achter haar reed de negentienjarige Velzeboer naar de derde plek. De EK-debutant pakte zo meteen een medaille.

Eerder op zaterdag reed Schulting een bekeken race in de finale op de 1.500 meter. Met nog drie ronden te gaan kwam ze aan kop, waarna haar overwinning niet meer in gevaar kwam. In het klassement heeft de titelverdediger na twee afstanden een ruime voorsprong.

Velzeboer raakte in de slotfase van de finale op de 1.500 meter vermoeid en werd zesde. Selma Poutmsa, de derde Nederlandse vrouw op de EK, kwam in haar halve finale duidelijk tekort om zich voor de eindstrijd te plaatsen. Op de 500 meter miste Poutsma de finale door een penalty in de halve eindstrijd.

Knegt werd op zijn eerste EK sinds 2018 derde op de 1.500 meter. Foto: ANP

Brons voor Knegt op eerste EK sinds 2018

Bij de mannen eindigde Sjinkie Knegt als derde in de finale van de 1.500 meter, achter de Rus Semen Elistratov en diens landgenoot Denis Ayrapetyan. Itzhak de Laat finishte als vierde. Dylan Hoogerwerf strandde in de halve finales door een valpartij.

De 31-jarige Knegt werd in 2012, 2015 en 2018 Europees kampioen. De afgelopen twee jaar ontbrak de Fries op de EK vanwege een ongeluk met een heftruck en een ongeluk bij hem thuis, waarbij hij brandwonden opliep.

In de finale van de 500 meter reed De Laat aanvankelijk op de tweede plek, maar hij werd halverwege gepasseerd door de Italiaan Pietro Sighel. De Rus Konstantin Ivliev won de kortste afstand. De Laat kwam balend als derde over de streep, maar pakte wel zijn eerste internationale medaille op de kortste afstand.

Knegt had in de halve finale al snel door dat hij kansloos was, waarna hij het liet lopen. Hoogerwerf kwam in zijn halve finale ten val. Bij de mannen ligt het klassement nog helemaal open na de tweede dag.

Itzhak de Laat baalde na zijn derde plek op de 500 meter. Foto: ANP

EK bij vrouwen sterk gedevalueerd

De EK is de eerste internationale wedstrijd sinds vorig jaar februari. Het deelnemersveld bij de vrouwen is sterk gedevalueerd: zevenvoudig Europees kampioene Arianna Fontana uit Italië en de complete Britse ploeg ontbreken.

Schulting pakte de laatste twee jaar de Europese titel. Vorig jaar in het Hongaarse Debrecen won de Friezin alle afstanden.

Zondag worden de 1.000 meter, de superfinale en de relay afgewerkt.