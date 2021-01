Waterpolobondscoach Arno Havenga verwacht zaterdag in de halve finales van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in het Italiaanse Triëst een "zwaar maar boeiend gevecht" met Griekenland. Bij winst is Oranje zeker van deelname aan de Spelen van dit jaar in Tokio.

"Het niveau van de Griekse ploeg was aanzienlijk hoger dan wat ik de laatste jaren van hen heb gezien", aldus Havenga, die met zijn ploeg het sterke Hongarije ontloopt, over de komende tegenstander van Oranje.

"Griekenland en Hongarije zijn net als wij en Italië heel erg aan elkaar gewaagd. We hebben de laatste jaren een iets beter track record tegen Griekenland dan tegen Hongarije opgebouwd en ik denk ook wel dat het spel van de Grieken ons iets beter ligt dan dat van Hongarije."

Oranje was vrijdag in de kwartfinales zwaar favoriet tegen Kazachstan en maakte die status waar. Na de eerste periode was het al 5-1, waarna de Europees kampioen van 2018 soeverein bleef en met 19-6 won.

Bij het OKT pakken de finalisten een olympisch ticket, wat betekent dat het zaterdag erop of eronder wordt voor Nederland in de halve eindstrijd tegen Griekenland. Oranje is de nummer negen van de wereld en Griekenland bezet de tiende plek op de mondiale ranking.

De Nederlandse waterpolosters wonnen vrijdag met 19-6 van Kazachstan. De Nederlandse waterpolosters wonnen vrijdag met 19-6 van Kazachstan. Foto: Pro Shots

'We kennen de Grieken door en door, maar andersom is dat ook zo'

Havenga hield er in de aanloop naar het toernooi al sterk rekening mee dat het beslissende duel een ontmoeting met Hongarije of Griekenland zou worden. "Nu het definitief Griekenland is, kunnen we ons nog meer gaan focussen op hun sterke en zwakke punten."

"Mede dankzij onze eigen Griekse assistent-coach Evangelos Doudesis kennen we de Grieken door en door, maar dat geldt andersom natuurlijk ook. Het gaat ongetwijfeld een zwaar maar boeiend gevecht worden."

De cruciale wedstrijd tussen Nederland en Griekenland begint zaterdag om 18.00 uur. Oranje is de olympisch kampioen van 2008. In 2012 en 2016 wist de ploeg zich niet te kwalificeren voor de Olympische Spelen.