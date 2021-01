Hoewel Khabib Nurmagomedov vorig jaar zijn afscheid aankondigde, hoopt Conor McGregor nog altijd op een tweede gevecht tegen zijn rivaal. In de nacht van zaterdag op zondag (lokale tijd) vecht de Ier zelf voor het eerst in een jaar tijd.

McGregor neemt het op Fight Island in Abu Dhabi op tegen Dustin Poirier. Op de persconferentie voor het UFC-gevecht liep de kooivechter alvast vooruit op een mogelijke nieuwe strijd met Nurmagomedov.

"De wereld weet dat onze oorlog nog niet voorbij is. Onze sport heeft dit gevecht nodig, mensen willen een rematch zien", zei McGregor over een eventueel nieuw gevecht met Nurmagomedov.

De 32-jarige Nurmagomedov kondigde eind vorig jaar plotseling zijn pensioen aan. De MMA-vechter uit Dagestan had na het overlijden van zijn vader aan zijn moeder beloofd om te stoppen.

UFC-baas White sprak met Nurmagomedov

UFC-baas Dana White liet deze week doorschemeren dat hij onlangs met Nurmagomedov heeft gesproken. De Rus zou hebben gezegd een rentree te overwegen als hij "iets spectaculairs" zou zien bij het komende gevecht tussen McGregor en Poirier.

"Ik hoop hem te pakken te krijgen", zei McGregor over Nurmagomedov, die nog altijd regerend kampioen in het lichtgewicht is bij de UFC. "Als hij zijn verantwoordelijkheid blijft ontwijken, dan moet zijn titel worden afgepakt."

McGregor en Nurmagomedov stonden in 2018 tegenover elkaar in het best bekeken UFC-gevecht ooit (2,4 miljoen pay-per-views). Na afloop van de titanenstrijd liep de situatie buiten de ring compleet uit de hand (zie video hieronder), wat beide vechters een schorsing opleverde.

36 Groot gevecht buiten de ring na UFC-gevecht met McGregor

McGregor: 'Als hij weg blijft rennen, weet ik niet wat er gebeurt'

"Dat was allemaal drie jaar geleden, we leven nu in 2021", aldus McGregor. "Als hij in de ring durft terug te keren, heb ik geen problemen met hem. Maar als hij weg blijft rennen, dan weet ik niet wat er gebeurt als we elkaar tegen het lijf lopen."

Het gevecht tussen Poirier en McGregor is het hoofdevent van UFC 257 en begint zondag vermoedelijk tussen 5.00 en 6.00 uur Nederlandse tijd.