De Nederlandse waterpolosters hebben zich vrijdag zoals verwacht voor de halve finales van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Triëst geplaatst. De ploeg van bondscoach Arno Havenga is daarmee nog één zege verwijderd van deelname aan de Olympische Spelen.

Oranje was in de kwartfinales zwaar favoriet tegen Kazachstan en maakte die status waar. Na de eerste periode was het al 5-1, waarna de Europees kampioen van 2018 soeverein bleef en met 19-6 won.

Bij het OKT pakken de finalisten een olympisch ticket, wat betekent dat het zaterdag erop of eronder wordt voor Nederland in de halve eindstrijd tegen Griekenland. Oranje is de nummer negen van de wereld en Griekenland bezet de tiende plek op de mondiale ranking.

In de andere halve finale staan met Hongarije en Italië de nummers vier en vijf van de wereldranglijst tegenover elkaar. De finale van het OKT, die dus gaat tussen twee teams met een olympisch startbewijs op zak, is zondag.

De Nederlandse waterpolosters waren er in 2008 voor de tweede en vooralsnog laatste keer bij op de Spelen. Destijds werd knap het goud veroverd. Acht jaar eerder debuteerde Oranje met een vierde plek.

Op dit OKT was de ploeg van coach Havenga eerder te sterk voor Slowakije (22-2) en Frankrijk (15-6) en werd er met 7-7 gelijkgespeeld tegen Italië. Nederland ging als nummer twee van groep A naar de finaleronde.