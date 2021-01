Honkballegende Hank Aaron is vrijdag op 86-jarige leeftijd overleden. De Amerikaan wordt gezien als een van de grootste honkballers ooit en had 33 jaar het record van meeste homeruns in de Major League Baseball (MLB) op zijn naam staan.

Aaron speelde het grootste deel van zijn carrière voor Atlanta Braves (dat voorheen Milwaukee Braves heette) en sloeg in de jaren vijftig, zestig en zeventig 755 keer een homerun.

'Hammerin Hank', zoals zijn bijnaam luidde, nam het record in 1974 over van Babe Ruth. Ruth sloeg de bal 714 keer over de hekken in de MLB. Aarons record werd pas in 2007 verbeterd door Barry Bonds.

Bonds, die het record neerzette namens San Francisco Giants en op een totaal van 762 homeruns eindigde, is tijdens zijn loopbaan beschuldigd van het gebruik van steroïden. Aaron heeft zich daar nooit over uitgesproken.

Aaron won in 1957 de World Series met de Braves en werd liefst 25 keer gekozen in het All-Star-team. Hij is ook onderdeel van de prestigieuze Hall of Fame van het Amerikaanse honkbal.

De legende, die in 1976 stopte en daarna in andere functies aan de Braves verbonden bleef, heeft nog wel de records van meeste aantal honken (6.856), binnen geslagen punten (2.297) en extra honkslagen (1.477) op zijn naam staan.

Voor de gebruikers van de app: tik op bovenstaande tweet voor beelden van het legendarische moment uit 1974 waarop Hank Aaron zijn 715e homerun slaat.